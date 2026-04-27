GDF mantém 3,7 mil vagas em concursos, mesmo com corte de gastos. Veja a lista

Mesmo com corte de gastos de 25%, a governadora Celina Leão (PP) garantiu que o cronograma das seleções está mantido - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá manter a oferta de pelo menos 3.724 vagas em concursos públicos, entre seleções com inscrições abertas e editais confirmados para os próximos meses.

Mesmo com o anúncio de um corte de 25% em despesas não essenciais, a governadora Celina Leão (PP) garantiu, nesta segunda-feira (27/4), que o cronograma das seleções está mantido, priorizando a ocupação de vacâncias e aposentadorias em áreas estratégicas. O Correio confirmou com a Secretaria de Economia quais concursos estão mantidos e quantas vagas estão disponíveis. Veja:

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Editais com inscrições abertas ou em curso

PCDF (Delegado): inscrições até esta segunda-feira (27/4). São 150 vagas (50 imediatas e 100 em cadastro de reserva). Provas em 14 de junho;

SES-DF (Temporários): seleção para 900 técnicos e analistas (300 imediatas). Inscrições abertas até 5 de maio;

PMDF (Oficiais): certame em andamento após as provas de abril; segue para as fases de avaliação física e médica.

Editais confirmados e iminentes (previsão 2026)

Secretaria de Desenvolvimento, da Mulher e Sejus: o "superconcurso" com 1.197 vagas para níveis médio e superior tem o Instituto Quadrix como banca. Edital previsto até junho;

Secretaria de Fazenda (auditor fiscal): o concurso terá 265 vagas (115 imediatas). A banca é o Cebraspe e o edital deve sair a qualquer momento;

Secretaria de Educação: comissão oficializada para o novo concurso de professores, pedagogos e gestores. Lançamento previsto para este semestre;

Polícia Civil (custódia e perícia): seleções para agente de custódia e peritos (criminal, médico-legista e papiloscopista) em fase de escolha de banca e previsão de edital ainda em 2026.

De acordo com a governadora, a revisão de gastos focará em contratos administrativos para garantir que o atendimento à população e a renovação da mão de obra essencial não sejam afetados pela política de austeridade.