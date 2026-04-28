"Certeza de que seremos atendidos", diz Celina sobre empréstimo com o FGC

"Tenho certeza de que seremos atendidos", diz Celina sobre empréstimo com FGC - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se mostrou otimista quanto ao aval do governo federal para o empréstimo solicitado junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O montante solicitado foi de R$ 6,6 bilhões e será destinado à salvação do Banco de Brasília (BRB). O pronunciamento da governadora foi feito durante agenda pública na manhã desta terça-feira (28/4).

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“É um pedido formal, porque nós já terminamos toda a parte da montagem da proposta seguindo cada um dos ritos que foram solicitados pelo Banco Central e é de praxe que passe pelo Ministério da Fazenda, pelo aval do ministro Dario e passe também pelo presidente da República”, explicou Celina. “Está tudo sendo seguido conforme aquilo que nós havíamos encaminhado para o Banco Central. Eu tenho certeza que nós seremos atendidos e acredito que vai dar tudo certo”, acrescentou.

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Além do pedido oficial de aval ao ministério, Celina solicitou também uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Houve um estudo também que falava sobre um potencial risco ao mercado financeiro como um todo. Então, é uma questão institucional grave que eu acho que precisa ser vista com a institucionalidade desse momento, com o respeito desse momento, sem qualquer questão de questionamento ideológico”, defendeu.