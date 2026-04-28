Regiões do Recanto das Emas podem ficar sem água na quinta-feira (30/4)

Por Beatriz Ocké

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) irá realizar serviços de manutenção, segundo a empresa, para a melhoria do sistema de abastecimento de água em regiões do Recanto das Emas nesta quinta-feira (30), das 8h às 18h.

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Residências, comércios e indústrias que dispõem de caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos trabalhos. O processo de normalização do fornecimento de água deve acontecer de forma gradual, após o término da manutenção.

Durante a realização dos serviços, a Caesb pede que a população utilize e consuma a água com cuidado e consciência, tendo em vista que, o volume de água consumido individualmente por cada um impacta diretamente no abastecimento a todos.

Além disso, a companhia ressalta o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que prevê caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário de cada cliente.

Confira as áreas afetadas pelo serviço no Recanto das Emas:

. Quadras: 114, 115, 116, 117 e 118;

. Quadras: 308, 309, 310 e 311;

. Avenida Recanto das Emas Quadras: 114, 115, 116, 308, 309, 310 e 311;

. Avenida Vargem da Benção Quadras: 114, 115 e 116;

. Avenida Monjolo Quadras: 308, 309, 310 e 311;

. Clínica da Família Quadra 308;

. ETE Recanto das Emas.