Sinistros com moto interrompem trânsito na EPTG e na Via Estrutural

Em Vicente Pires, os bombeiros foram chamados para atender uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro na Via Estrutural - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Sinistros envolvendo motos nesta terça-feira (28/4) interromperam o trânsito em pontos distintos do Distrito Federal. Por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre um carro e uma moto no viaduto do Guará I que dá acesso à EPTG.

No local, os agentes localizaram o motociclista caminhando desnorteado enquanto se queixava de dores na lombar e na mão esquerda. Após a realização do protocolo de trauma, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Devido ao ocorrido, o trânsito na EPTG no sentido Plano Piloto sofreu com a lentidão.

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Acidente na EPTG na tarde desta terça-feira (28/4) (foto: Rodrigo Craveiro/ CB D.A. Press)

Mais cedo, às 10h50, em Vicente Pires, os bombeiros também foram chamados para atender uma outra colisão envolvendo uma motocicleta e um carro na Via Estrutural. Três viaturas foram encaminhadas ao local e interditaram a via, desviando o trânsito para a via marginal, o que também gerou engarrafamento. Os agentes realizaram avaliação médica das vítimas e encaminharam o condutor da motocicleta para um hospital de referência. Ele apresentava suspeita de fratura em um membro inferior.

Às 14h28, a corporação registrou uma ocorrência de incêndio veicular em Ceilândia. As equipes do CBMDF foram até a QNN, perto do Condomínio Allegro, e encontraram um carro branco em chamas. Os bombeiros realizaram o combate ao fogo, utilizando linhas de mangueira e constataram que não houve vítimas. Para o atendimento da ocorrência, a via também precisou ser interditada.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates