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Restaurante Comunitário do Riacho Fundo fecha neste fim de semana

O atendimento na unidade ficará suspenso de sexta-feira (1º/5) a domingo (3/5) para reparos na caixa de gordura. Confira alternativas à população

O Restaurante Comunitário do Riacho Fundo II oferece café da manhã, almoço e jantar - (crédito: | Foto: Tony Oliveira / Agência Brasília)
O Restaurante Comunitário do Riacho Fundo II oferece café da manhã, almoço e jantar - (crédito: | Foto: Tony Oliveira / Agência Brasília)

O Restaurante Comunitário de Riacho Fundo II vai fechar para manutenção neste feriado prolongado (1º, 2 e 3 de maio) para reparos na caixa de gordura. O atendimento na unidade ficará suspenso de sexta-feira (1º/5) a domingo (3/5) e volta na segunda-feira (4/5).

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Durante esse período, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) recomenda que a população procure os restaurantes mais próximos, como o de Samambaia (Rorizão) e o do Recanto das Emas. 

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Ainda de acordo com a Sedes-DF, a interrupção do serviço neste feriado acontecerá pela menor demanda da população durante fins de semana e feriados em comparação à procura em dias úteis. 

A manutenção segue o cronograma de melhorias elaborado pela Sedes-DF, que já renovou, além de restaurantes comunitários, mais de 50 unidades dos Centros de Referência de Assistência social (Cras), Especializado de Assistência Social (Creas), centros de Convivência (Cecons) e centros Pop.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/04/2026 16:35
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