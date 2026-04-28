Acidente entre ciclista e ônibus deixa uma vítima ferida em Ceilândia

Na tarde desta terça-feira (28//4), por volta das 16h, um homem ficou ferido após colidir com um transporte público. O acidente aconteceu na QNP 14/18, conjunto Z, no P Sul, em Ceilândia. Em novembro do ano passado, um homem morreu, na mesma quadra, após ser atropelado por um ônibus.
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Segundo relatos ouvidos pelo Correio, o sinistro aconteceu quando um senhor, montando em uma bicicleta, descia a via P2, sentido Por do Sol, em alta velocidade quando colidiu na lateral do ônibus. Populares acionaram o socorro.
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para prestar socorro. Os bombeiros não deram detalhes sobre o estado de saúde da vítima.
Até o momento da publicação desta nota, a empresa responsável pelo veículo, Autoviação Marechal, não se pronunciou sobre o acidente. O espaço segue aberto.
Saiba Mais
Luiz Fellipe Alves
Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.