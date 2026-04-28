Homens são espancados após praticarem crimes em Planaltina

Ambos os suspeitos foram agredidos por cidadãos em via pública - (crédito: Imagens cedidas ao Correio)

Dois homens foram espancados por moradores na madrugada desta terça-feira (28/4), em Planaltina. Em um dos casos, a vítima foi agredida após roubar uma bicicleta na Avenida Independência, nas proximidades do Figueiredo Bar. O outro foi agredido depois de esfaquear um homem em um bar, na mesma rua.

A 16ª Delegacia de Polícia registrou os crimes do furto da bicicleta e o da lesão corporal. A primeira ocorrência aconteceu nas imediações de um estabelecimento local. A bike foi posteriormente devolvida à vítima. Após o roubo, o suspeito foi agredido por terceiros, chegando a desmaiar devido às pancadas. O homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina, onde recebeu atendimento médico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda segundo informações da delegacia, com ele foram apreendidas ferramentas e itens relacionados ao rompimento de cadeados, possivelmente utilizados para o furto da bicicleta.

Na mesma rua, na Vila Nossa Senhora de Fátima, as equipes foram acionadas para atender a uma agressão com arma branca. O suspeito apresentava lesões também causadas por pessoas que presenciaram a ocorrência e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

O homem ainda relatou à polícia que ele teria reagido a uma agressão anterior, golpeando a outra pessoa com uma faca. A arma branca foi apreendida pelos policiais. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, não há informações do estado de saúde dos agredidos. O caso está sendo apurado pelas equipes.



As condutas configuram crime. Previsto no artigo 345 do Código Penal, é proibido "fazer justiça com as próprias mãos" e agredir terceiros com motivação arbitrária, afim de "satisfazer pretensão". A pena pode variar de 15 a 30 dias, além da pena pela violência aplicada correspondente à infração.