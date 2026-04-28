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Caminhão desgovernado atinge casa em Vicente Pires; estilhaços ferem mulher

Veículo desceu uma via íngreme e colidiu contra muro da casa. Mulher ferida foi encaminhada a hospital com lesões leves

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão desgovernado atingiu e destruiu o muro de uma casa na tarde desta terça-feira (28/4), na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Bombeiros socorreram uma mulher que ficou ferida por estilhaços. 

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O acidente foi registrado por volta das 15h22 e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros. O caminhão, explica o CBMDF, desceu uma via íngreme e colidiu contra o muro da casa. A mulher ferida foi encaminhada a um hospital de referência com lesões leves. O condutor do caminhão saiu ileso.

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Durante o atendimento, a área foi isolada para segurança e a Defesa Civil foi acionada para avaliação da estrutura do imóvel.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/04/2026 22:37
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