Caminhão desgovernado atinge casa em Vicente Pires; estilhaços ferem mulher

Um caminhão desgovernado atingiu e destruiu o muro de uma casa na tarde desta terça-feira (28/4), na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Bombeiros socorreram uma mulher que ficou ferida por estilhaços.

O acidente foi registrado por volta das 15h22 e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros. O caminhão, explica o CBMDF, desceu uma via íngreme e colidiu contra o muro da casa. A mulher ferida foi encaminhada a um hospital de referência com lesões leves. O condutor do caminhão saiu ileso.

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Durante o atendimento, a área foi isolada para segurança e a Defesa Civil foi acionada para avaliação da estrutura do imóvel.