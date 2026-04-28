Serviços funerários estão mais caros no DF; confira a nova tabela

Aumento ocorre anualmente e, para este ano, foi considerada a variação do IPCA - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As tarifas de serviços funerários no Distrito Federal ficaram 3,81% mais caras e já estão em vigor, conforme portaria publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (28/4). O aumento alcança todo o conjunto de atividades do setor, incluindo serviços cemiteriais, cremação, além da comercialização de produtos e demais serviços funerários na capital. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), a medida assegura a recomposição dos valores com base em índices oficiais e reforçam a transparência na prestação desses serviços à população.

A Sejus-DF divulgou uma tabela com os novos valores. Entre os serviços que tiveram alteração está a compra de jazigo de uma gaveta, por exemplo. De R$ 1.111,50 passou para R$ 1.153,88. Serviços mais simples, como kit café, água e chá estava em R$ 143.75 e subiu para 149,23.

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A elevação tarifária ocorre anualmente, de acordo com o contrato de concessão pública entre o GDF e a empresa, segundo informou a Campo da Esperança. Trata-se da correção dos valores baseada na inflação dos últimos 12 meses, a partir do mês de aniversário do contrato (fevereiro), frisou. "Para este ano, foi considerada a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de março de 2025 a fevereiro de 2026. Todos os preços foram reajustados em 3,81%. Em 2025, o reajuste foi de 5,06%", pontuou a empresa.

Ainda em justificativa para o aumento, a Campo da Esperança esclareceu que o reajuste anual com base na inflação pactuado com o GDF não é suficiente para cobrir financeiramente os gastos da empresa. Afirmou que o principal custo da concessionária é com pessoal, o qual as correções monetárias são "normalmente acima da inflação". "Os insumos para a produção de jazigos, como cimento e ferro, também sobem acima do IPCA."

Reajuste

Os novos valores foram definidos à época da licitação, em 2001, com estudos técnicos para a composição dos preços, esclareceu a Sejus-DF. O Cemitério Campo da Esperança garantiu que o DF tem uma das menores tarifas cemiteriais entre as principais capitais do Brasil e que, desde o início da concessão, os preços foram reajustados apenas com base na inflação.

O DF conta com seis cemitérios. A Sejus-DF garantiu a realização das inspeções mensais para assegurar o cumprimento dos limites dos valores a serem cobrados. As vistorias são presenciais e ocorrem nas instalações físicas e documentos da empresa. Há também inspeções pontuais referentes a demandas específicas provocadas por denúncias, registros de ouvidorias ou por órgãos de controle interno e externo.

Questionada se a qualidade dos serviços prestados acompanha os reajustes, a Sejus-DF informou que o processo é acompanhado pela Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf), enfatizando que qualquer alteração de estrutura física, mudança de endereço ou reforma necessitam de autorização e acompanhamento do órgão. "As alterações nas legislações com novas exigências, adaptações ao cenário atual da cidade e necessidades dos cidadãos também são acompanhadas e promovidas pela Suaf em parceria com as empresas prestadoras dos serviços."

Quanto ao pagamento, a Campo da Esperança afirmou que os valores podem ser parcelados no cartão de crédito ou no boleto. A quantidade de parcelas depende do valor total.









TABELA

Confira alguns dos novos valores

Jazigo de uma gaveta com cessão perpétua: de R$ 3.175,39 para R$ 3.269,45;

Arrendamento (10 anos): de R$ 205,37 para R$ 213,20;

Placa de identificação de jazigos: de R$ 490,32 para R$ 509,01;

Plaqueta de identificação do sepultado: de R$ 310,61 para R$ 322,45;

Locação de capela para velório (padrão 1): de R$ 161,72 para R$ 167,89;

Cremação de cadáver: de R$ 6 mil para R$ 6.228,75.