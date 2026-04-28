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PMs promovidos e com destaques operacionais são homenageados

Cerimônia da PMDF reconheceu, nesta terça-feira (28/4), oficiais e praças recentemente promovidos e militares que se destacaram em ocorrências de grande impacto. Governadora Celina Leão estava presente

Evento ocorreu nesta terça-feira - (crédito: PMDF/Divulgação)
Evento ocorreu nesta terça-feira - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, nesta terça-feira (28/4), uma formatura para homenagear oficiais e praças promovidos, além de policiais que se destacaram no atendimento de ocorrências de relevante impacto operacional.

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A cerimônia teve como objetivo valorizar o mérito, a dedicação e o compromisso dos militares com a missão institucional. Durante o evento, foram reconhecidos profissionais que alcançaram ascensão na carreira e aqueles que apresentaram desempenho diferenciado em ações operacionais.

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Estiveram presentes a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o comandante-geral da PMDF, Coronel Palhares, além de outras autoridades civis e militares.

Segundo a corporação, o reconhecimento reforça a importância do trabalho desenvolvido pelos policiais militares no cotidiano da segurança pública do Distrito Federal e contribui para o fortalecimento da motivação e do profissionalismo da tropa.

Com informações da PMDF

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/04/2026 22:20 / atualizado em 28/04/2026 22:21
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