PMs promovidos e com destaques operacionais são homenageados

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, nesta terça-feira (28/4), uma formatura para homenagear oficiais e praças promovidos, além de policiais que se destacaram no atendimento de ocorrências de relevante impacto operacional.

A cerimônia teve como objetivo valorizar o mérito, a dedicação e o compromisso dos militares com a missão institucional. Durante o evento, foram reconhecidos profissionais que alcançaram ascensão na carreira e aqueles que apresentaram desempenho diferenciado em ações operacionais.

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Estiveram presentes a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o comandante-geral da PMDF, Coronel Palhares, além de outras autoridades civis e militares.

Segundo a corporação, o reconhecimento reforça a importância do trabalho desenvolvido pelos policiais militares no cotidiano da segurança pública do Distrito Federal e contribui para o fortalecimento da motivação e do profissionalismo da tropa.

Com informações da PMDF