Justiça decreta prisão de sargento que tentou matar jovem atropelada

Câmera registra a presença do autor do atropelamento em um bar horas antes da ocorrência - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do sargento do Exército Guilherme da Silva Oliveira, 25 anos, acusado de atropelar uma jovem de 20 anos no Riacho Fundo. Ele fugiu sem prestar socorro. A decisão foi tomada em audiência de custódia nesta terça-feira (28/4).

Guilherme foi preso na noite dessa segunda-feira (27/4) depois de apresentar-se na 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), acompanhado do pai. Ele foi autuado por tentativa de homicídio.

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Segundo as investigações, o sargento e a vítima saíram do mesmo bar com os amigos. Em imagens das câmeras de segurança, a jovem é vista atravessando em uma faixa de pedestres, momento em que é atingida por um veículo Gol, dirigido pelo sargento, entre 0h30 e 0h50, na CLN 3, Bloco C. O carro, que estava em alta velocidade e em marcha a ré, passou por cima da vítima e a arrastou pela via. Guilherme levava quatro passageiros e fugiu do local, na contramão, sem prestar socorro. O suspeito não apenas fugiu do local da ocorrência como também colocou os demais pedestres e os próprios passageiros em risco.

A jovem teve fraturas na bacia e suspeita de traumatismo craniano. Segundo o delegado Jhonson Kenedy, chefe da 29ª DP, as testemunhas que estavam no veículo confirmaram que o grupo estaria consumindo vodka, incluindo o motorista, mas Guilherme negou.

Durante o depoimento, o condutor do carro assumiu ter cometido a infração de trânsito, mas negou ter ingerido bebida alcoólica. Ainda de acordo com o delegado, o condutor do carro afirmou ter fugido por medo de ser agredido pelas pessoas no local e investiu na fuga. Ele passou por exame de corpo de delito, e o veículo foi apreendido pela polícia para a perícia. Os ocupantes do carro prestaram depoimento e foram liberados.

Mesas distintas

Na noite de sexta-feira, a vítima e o autor frequentaram o mesmo estabelecimento, com diferentes grupos de amigos, em mesas distintas.

O irmão da vítima, o vigilante Thalles Takahashi, 26, relatou que a jovem havia saído de uma festa de aniversário pouco antes do atropelamento e decidiu parar em um quiosque para encontrar amigos. Segundo ele, testemunhas relataram que um homem vinha causando incômodo no local antes do crime. "Ele estava importunando algumas garotas, querendo criar confusão. Esse cara foi mexer com a minha irmã, mas ela não quis. Não sei se ele não gostou da rejeição, mas isso pode ter motivado tudo", acredita.

Após os depoimentos, o delegado Jhonson Kenedy não confirmou o contato direto entre autor e vítima. O sargento estaria acompanhado da namorada. "Segundo a vítima e a amiga dela, o autor não teria tido nenhum contato com a jovem antes do acidente, sendo descartada a possibilidade de uma tentativa intencional", afirmou Kenedy.

Devido à forma com que o condutor dirigia o veículo (de ré, na contramão e em alta velocidade) e à fuga depois do acidente, Guilherme foi autuado por tentativa de homicídio.

A vítima permanece internada em um hospital particular da Asa Sul e terá que passar por cirurgia no rosto.