Incêndio atinge oficina mecânica em Samambaia nesta quarta (29)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 04h41 e encaminhou nove viaturas para o atendimento da ocorrência - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica na madrugada desta terça-feira (29/4), na QR 425, conjunto 03, em Samambaia. As chamas consumiram parte da espaço comercial e assustaram moradores da região. Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 04h41 e encaminhou nove viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, as equipes constataram o incêndio na oficina e iniciaram imediatamente o combate às chamas, com a montagem de linhas de mangueira e o gerenciamento dos riscos.

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Durante a operação, a área foi isolada para garantir a segurança. O proprietário do estabelecimento estava no local no momento do incêndio, mas não se machucou. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também prestou apoio à ocorrência.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia do CBMDF foi acionada e deve investigar as circunstâncias do caso.