Mega-Sena: prêmio acumula novamente e chega a R$ 130 milhões

Para a alegria dos apostadores da capital, a Mega-Sena acumulou outra vez e o prêmio chegou à casa dos R$ 130 milhões. O concurso 3.001, realizado nesta terça-feira (28/4), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 01, 13, 32, 36, 43 e 60. O próximo sorteio será realizado na quinta (30/4).

A modalidade da quina teve 92 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 41.209,18. A quadra registrou 5.877 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.063,34.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.



