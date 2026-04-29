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SORTEIO

Mega-Sena: prêmio acumula novamente e chega a R$ 130 milhões

Próximo sorteio ocorre nesta quinta (30/4), às 21h; para garantir a premiação, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

Prêmio é de R$ 110 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio é de R$ 110 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para a alegria dos apostadores da capital, a Mega-Sena acumulou outra vez e o prêmio chegou à casa dos R$ 130 milhões. O concurso 3.001, realizado nesta terça-feira (28/4), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 01, 13, 32, 36, 43 e 60. O próximo sorteio será realizado na quinta (30/4).

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A modalidade da quina teve 92 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 41.209,18. A quadra registrou 5.877 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.063,34.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 29/04/2026 10:41
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