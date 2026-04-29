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Celina Leão anuncia novo titular da Secretaria do Consumidor no DF

A governadora do DF nomeou Samuel Coelho Alves Konig ao cargo em edição extra do Diário Oficial (DODF)

Secretaria Extraordinária do Consumidor do DF tem novo titular - (crédito: Tony Oliveira/Procon-DF)
Secretaria Extraordinária do Consumidor do DF tem novo titular - (crédito: Tony Oliveira/Procon-DF)

A governadora Celina Leão (PP) nomeou Samuel Coelho Alves Konig como novo titular da Secretaria Extraordinária do Consumidor. O anúncio foi feito em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (28/4). A pasta era chefiada anteriormente por Gilvan Máximo, que deixou o cargo em 31 de março deste ano.

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Com formação em direito, Konig foi chefe de gabinete na Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O setor é ligado à Primeira Secretaria da Casa, que tem no comando o deputado distrital Pastor Daniel de Castro.

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O novo secretário terá a missão de chefiar a Secretaria Extraordinária do Consumidor, que foi criada em setembro de 2025. A iniciativa tem como objetivo desenvolver e implementar políticas públicas na defesa dos direitos dos consumidores do DF.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 29/04/2026 10:43
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