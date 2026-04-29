Pescador encontra corpo em estado de decomposição em rio, em Brazlândia

O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros encontraram, na noite de terça-feira (28/4), um corpo em avançado estado de decomposição no Rio Descoberto, em Brazlândia. Devido às condições do cadáver, não foi possível identificar o sexo da vítima.

As equipes foram acionadas por um pescador da região, que relatou ter encontrado o corpo dentro da água. Mergulhadores dos bombeiros adentraram no rio e encontraram o cadáver.

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O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia.