Pescador encontra corpo em estado de decomposição em rio, em Brazlândia

Policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros encontraram, na noite de terça-feira (28/4), um corpo em avançado estado de decomposição no Rio Descoberto, em Brazlândia. Devido às condições do cadáver, não foi possível identificar o sexo da vítima.
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As equipes foram acionadas por um pescador da região, que relatou ter encontrado o corpo dentro da água. Mergulhadores dos bombeiros adentraram no rio e encontraram o cadáver.
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O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia.
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Por Darcianne Diogo
postado em 29/04/2026 00:31