Vídeo mostra discussão entre autor e vítima antes de execução

Câmeras do circuito interno de segurança da distribuidora de bebidas Ponto Certo captaram os momentos que antecedem o assassinato de Pedro Henrique Barretos de Lima, 30 anos. O rapaz foi executado a tiros na noite dessa terça-feira (28/4).

O autor do crime não havia sido identificado até a última atualização desta matéria. As imagens colhidas pela polícia mostram o suspeito chegando ao estabelecimento em um carro aparentemente prata. Ele desce do banco do passegeiro e entra na distribuidora.

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Outra câmera registra o suspeito indo até a vítima. A conversa parece evoluir para uma discussão, que dura poucos segundos. Pedro é executado com tiros na cabeça.

Segundo o delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), o caso é investigado como homicídio, e as equipes estão em diligências para identificar e prender o autor.