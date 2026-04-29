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Homicídio

Vídeo mostra discussão entre autor e vítima antes de execução

Pedro Henrique Barretos de Lima, 30 anos, foi assassinado em distribuidora de bebidas. Polícia investiga o crime

Suspeito foi visto entrando em bar - (crédito: PCDF/Divulgação)
Suspeito foi visto entrando em bar - (crédito: PCDF/Divulgação)

Câmeras do circuito interno de segurança da distribuidora de bebidas Ponto Certo captaram os momentos que antecedem o assassinato de Pedro Henrique Barretos de Lima, 30 anos. O rapaz foi executado a tiros na noite dessa terça-feira (28/4). 

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O autor do crime não havia sido identificado até a última atualização desta matéria. As imagens colhidas pela polícia mostram o suspeito chegando ao estabelecimento em um carro aparentemente prata. Ele desce do banco do passegeiro e entra na distribuidora. 

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Outra câmera registra o suspeito indo até a vítima. A conversa parece evoluir para uma discussão, que dura poucos segundos. Pedro é executado com tiros na cabeça. 

Segundo o delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), o caso é investigado como homicídio, e as equipes estão em diligências para identificar e prender o autor. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/04/2026 15:02 / atualizado em 29/04/2026 15:22
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