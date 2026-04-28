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Homicídio

Homem é morto com tiros na cabeça em frente distribuidora de Ceilândia

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28/4), na QNQ 2. Polícia Civil investiga

Homem foi assassinado a tiros - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem foi assassinado a tiros - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros em frente à distribuidora de bebidas Ponto Certo, na QNQ 2, Conjunto 15, em Ceilândia. O crime ocorreu por volta das 22h10 desta terça-feira (28/4). 

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Policiais civis, militares e bombeiros foram acionados ao local. Segundo informações preliminares, os tiros foram disparados na cabeça da vítima. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Testemunhas relataram que o possível suspeito é um homem adulto, que fugiu do local.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

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Por Darcianne Diogo
postado em 28/04/2026 23:19
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