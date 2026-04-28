Homem é morto com tiros na cabeça em frente distribuidora de Ceilândia

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros em frente à distribuidora de bebidas Ponto Certo, na QNQ 2, Conjunto 15, em Ceilândia. O crime ocorreu por volta das 22h10 desta terça-feira (28/4).
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Policiais civis, militares e bombeiros foram acionados ao local. Segundo informações preliminares, os tiros foram disparados na cabeça da vítima. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Testemunhas relataram que o possível suspeito é um homem adulto, que fugiu do local.
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Por Darcianne Diogo
postado em 28/04/2026 23:19