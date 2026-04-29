Riacho Fundo II vai ganhar um Centro Especializado de Atendimento à Mulher

Centros de atendimento à mulher oferecem estrutura de acolhimento e acompanhamento - (crédito: | Foto: Divulgação/SMDF )

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam IV), será inaugurado no Riacho Fundo II, na sgunda-feira, dia 4 de maio. A nova unidade terá capacidade para atender até 50 pessoas por dia, contando com servidores especializados no atendimento às mulheres, como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, técnicos administrativos e gestores, ampliando a rede de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência.

Os Ceams são unidades fundamentais na política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Nesses espaços, elas encontram acolhimento humanizado e atendimento especializado, com suporte psicossocial, orientação jurídica e acompanhamento contínuo, respeitando suas histórias e promovendo autonomia e segurança.

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Expansão da rede

A inauguração do Ceam IV integra um avanço expressivo na estrutura de atendimento do DF. Em três anos, a rede da Secretaria da Mulher mais que dobrou, passando de 14 unidades, em 2023, para 31, em 2026. Esse crescimento significativo amplia o acesso aos serviços, descentraliza o atendimento e fortalece a proteção às mulheres em todas as regiões administrativas, garantindo que mais mulheres encontrem apoio perto de onde vivem.

Os equipamentos públicos da SMDF oferecem suporte completo às vítimas, atuando de forma integrada para garantir, além do atendimento imediato, o acompanhamento necessário para a reconstrução de suas vidas.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com políticas públicas efetivas de enfrentamento à violência, traduzido no slogan “GDF ao lado das mulheres”, que orienta ações concretas de cuidado, proteção e promoção da autonomia feminina em todo o DF.

Serviço

Inauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Riacho Fundo II

Data: segunda-feira (4/5), às 10h30

Local: QN 9A Conjunto 2 lotes 3/4 – Riacho Fundo II.