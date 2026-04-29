PF investiga fraudes que podem ter desviado R$ 1,5 milhão

Segundo a PF, o grupo utilizava procurações falsas para realizar a retirada desses valores antes dos beneficiários - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta-feira (29/4) e cumpriu três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, tendo como alvo um grupo de criminosos investigado por fraudes que podem ultrapassar R$ 1,5 milhão em prejuízos a vítimas que tinham precatórios para receber.

A ação identificou golpes em 52 depósitos judiciais na capital. O grupo utilizava procurações falsas para realizar a retirada desses valores antes dos beneficiários.

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Tudo começou quando uma das vítimas do esquema denunciou um saque irregular, que ela não havia feito mas que, de alguma forma, o valor já não constava na conta. Entre os suspeitos da operação policial batizada de Fides Corrupta, estão um funcionário da Caixa Econômica Federal, além de dois advogados.

Durante as investigações, a PF identificou que todos os 52 depósitos fraudados estariam atribuídos ao mesmo grupo. A pedido da corporação, a Justiça determinou o bloqueio judicial dos valores que estão vinculados aos suspeitos.

Os integrantes do grupo poderão responder por crimes como falsificação de documentos, falsidade ideológica e estelionato qualificado, além de responder pela inserção de dados falsos em sistemas oficiais, uso de documento falso e por associação criminosa.