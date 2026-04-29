Primeiro sorteio do Nota Legal é confirmado para o dia 20 de maio

O edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (29/04) confirmou que o primeiro sorteio do Nota Legal de 2026 será realizado no dia 20 de maio. Serão distribuídos R$ 3,5 milhões em 12,6 mil prêmios, já com impostos recolhidos, sendo o principal deles o de R$ 1 milhão.
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De acordo com o DODF, foram gerados cerca de 85 milhões de bilhetes. O consumidor que deseja verificar sua situação deve acessar o site do programa, clicar em "Acessar minha conta", colocar os dados cadastrados e entrar na aba “Sorteios”. Ao escolher a opção “Sorteio Eletrônico PNL — 1º semestre de 2026”, aparecerá uma mensagem informando se o participante está habilitado a participar.
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No dia do sorteio, o resultado poderá ser conferido no site. Os ganhadores também receberão um e-mail informando para qual prêmio foram sorteados, além de orientações para indicar a conta bancária para recebimento do valor.
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