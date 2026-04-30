Confira o que abre e fecha no feriado de 1º de maio

O Museu Nacional da República estará aberto de hoje a domingo, das 9h às 18h30 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º/5), chega para aliviar a rotina dos brasilienses, que se preparam para aproveitar a ocasião. A data emenda com o final de semana e oferece uma boa ocasião para descanso ou viagens. Por conta da folga, diversos serviços podem ter seus horários de funcionamento alterados.

Os usuários do transporte público devem estar atentos às linhas de ônibus e ao horário do metrô. Os modais estarão gratuitos nesta sexta em razão do programa Vai de Graça. Os ônibus vão operar sob a tabela dos domingos. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF) informou, no entanto, que haverá reforço nas linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto.

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Outra alteração importante será nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que não abrirão nesta sexta-feira, mas retornarão no sábado. Já os serviços de emergência e do Samu continuam operando, sem interrupções. Para o lazer, diversos equipamentos irão receber os visitantes. Confira abaixo o funcionamento dos principais serviços:

Museu Nacional da República

O Museu Nacional da República estará aberto desta sexta a domingo, entre 9h e 18h30.

Zoológico

O Zoológico de Brasília abrirá durante todo o feriado. Nesta sexta, o espaço oferecerá entrada gratuita de 8h às 17h

CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) ficará aberto durante todo o fim de semana, das 9h às 21h, mas fecha na segunda-feira A programação do espaço pode ser encontrada neste link: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/.

Sesi Lab

O equipamento seguirá funcionando ao longo de todo o feriado e fechará apenas na segunda-feira. O espaço estará aberto das 10h às 19h, com entrada permitida até as 18h. A programação pode ser encontrada no site: https://sesilab.com.br/programacao.

Museu da Memória Candanga

O equipamento no Núcleo Bandeirante não abrirá neste feriado. Voltará a funcionar no sábado, das 9h às 17h. Aos domingos, não abre.

Caixa Cultural Brasília

O espaço abrirá nesta sexta, a partir das 9h, para visitação, e a bilheteria funcionará das 13h às 21h.

Cine Brasília

Nesta sexta, o Cine exibe os filmes selecionados pelo Brasília International Film Festival (Biff), gratuitamente, com sessões às 13h, 15h, 17h, 19h e 21h.

Ônibus e metrô

As linhas de ônibus e metrô estarão gratuitas nesta sexta em decorrência do programa Vai de Graça. Os ônibus funcionarão em escala de domingo e haverá reforço nas linhas com trajeto em direção à Rodoviária do Plano Piloto. Na sexta, metrô funcionará das 7h às 19h; no sábado, das 5h30 às 23h30; e no domingo, das 7h às 21h30.

Postos de saúde e hospitais

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I e II, as farmácias de alto custo, os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, os ambulatórios e as policlínicas não funcionarão nesta sexta, retornando no sábado. Já os serviços de emergência continuarão funcionando.

TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) abrirá extraordinariamente em todos os dias do feriado prolongado das 8h às 12h, para atender ao público que precisa atualizar a situação eleitoral. O prazo se encerra no próximo dia 6.

Bancos

Os bancos estarão fechados e voltam a abrir na segunda-feira.

Lotéricas

De acordo com o sindicato das Lotéricas do Distrito Federal (Sindiloterias), as lotéricas do DF não funcionarão nesta sexta, mas abrirão novamente neste sábado (2/5).

Hemocentro

O Hemocentro de Brasília estará fechado na sexta e reabrirá sábado, entre 7h15 e 18h.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios estará funcionando apenas no setor de plantão remoto. Demandas urgentes devem ser feitas pelo telefone (61) 3214-4444, que possui atendimento 24 horas.

Comércio

O comércio varejista e os shoppings do DF poderão abrir no feriado. Cada estabelecimento define o seu horário. A medida foi autorizada na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio. Vale ressaltar que os comerciantes que decidirem abrir as lojas devem possuir um Certificado de Abertura aos domingos e feriados expedido pelo Sindivarejista, para não receberem multas.

Cemitérios

Os serviços seguirão abertos todos os dias, das 8h às 18h, com exceção do setor de cobranças. Demandas para essa área poderão ser feitas presencialmente em cada unidade.

Delegacias

Todas as delegacias circunscricionais do DF funcionam e m regime de plantão ininterrupto de 24h, assim como as delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Funcionam como Centrais de Flagrante as seguintes DPs: 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 26ª, 27ª, 30ª e 35ª DP. Já a 2ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 23ª, 24ª, 29ª, 31ª, 32ª e 33ª DP funcionam 24h.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates







