Guará Park terá desvio no trânsito devido a obras

Beatriz Ocké*
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A partir desta segunda-feira (4/5), motoristas que transitam pela região do Guará Park, com destino à Estrada Parque Taguatinga (EPTG), deverão utilizar um novo desvio. Os condutores serão direcionados para o novo percurso a partir da esquina do restaurante Cupim Brasileiro, na Chácara 54. A alteração tem como objetivo a continuidade das obras de drenagem pluvial em andamento na região.
Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, essa interferência no trânsito permite que as equipes possam atuar com mais segurança e agilidade na implantação da infraestrutura subterrânea. A ação é essencial para o escoamento adequado das águas da chuva e para a futura pavimentação das vias.
Segundo o titular da pasta, Valter Casimiro, a chegada da estiagem configura o momento oportuno para o avanço do serviço. “As obras de drenagem e pavimentação vão avançar em ritmo acelerado, permitindo que possamos levar infraestrutura urbana de qualidade para a população do Guará Park, que há anos aguarda por essas melhorias”, explica.
O local terá reforços de sinalização, e a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pela região, respeitando as indicações de trânsito e os limites de velocidade. Para os condutores que seguem no sentido contrário, a circulação ocorre normalmente.
*Estagiária com a supervisão de Tharsila Prates
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