Projeto oferece formação gratuita on-line em audiovisual e games

Estão abertas as inscrições para o projeto Play Curso 2, que oferece formação gratuita e on-line na área audiovisual, com foco em inclusão e qualificação profissional. A iniciativa, que conta com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e é realizada pelo Instituto Cultural Estrela Ela (ICEE), reúne cursos como fotografia digital, edição de vídeo, operação de câmera, design com uso de inteligência artificial e desenvolvimento de jogos digitais.
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As aulas são realizadas de forma remota, o que facilita o acesso de quem não pode frequentar atividades presenciais e garante maior flexibilidade de horários. Além da formação, o projeto aposta na inclusão, com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras. Outro diferencial é a proposta prática: os participantes podem integrar a produção de um curta-metragem, vivenciando etapas do processo audiovisual.
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As inscrições estão abertas. Entre as próximas turmas, estão:
- Design e Inteligência Artificial (4 a 08 de maio, das 19h às 21h)
- Operador de Câmera (11 a 15 de maio, das 19h às 21h)
- Edição de Vídeo (18 a 22 de maio, 19h às 21h)
- Inteligência Artificial no Dia a Dia (25 a 29 de maio, das 19h às 21h)
- Desenvolvimento de Jogos Digitais com Roblox Studio (8 a 12 de junho, das 19h às 21h)
As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site: https://playcurso.com.br/inscricoes
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