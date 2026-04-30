Atiradores invadem casa e executam dois em Luziânia

Matheus Marcelino de Almeida, de 31 anos, e Christian Samuel Ferreira Cardoso, de 18 anos, morreram na hora - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e um ferido, na noite desta quarta-feira (29/4), em um conjunto de kitnets, no bairro Parque Estrela Dalva VIII, em Luziânia. O crime ocorreu por volta das 23h30 e é investigado como duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMGO), a equipe foi acionada após um morador relatar disparos de arma de fogo na região. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma das vítimas caída na calçada, em frente a uma residência com a porta aberta. O homem, identificado como Matheus Marcelino de Almeida, de 31 anos, apresentava múltiplas perfurações e estava sem sinais vitais.

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Dentro do imóvel, os agentes localizaram outras duas vítimas, também atingidas por disparos. Christian Samuel Ferreira Cardoso, 18, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Richard Ferreira Cardoso, 21, foi encontrado com vida e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado a uma unidade de saúde.

Testemunhas relataram momentos de tensão. Um dos moradores contou que estava em casa com a família quando ouviu entre 10 e 12 tiros vindos da residência em frente. Logo após os disparos, um carro teria deixado o local em alta velocidade. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, ele se deparou com uma das vítimas caída do lado de fora e, ao olhar para dentro da casa, viu os outros dois homens baleados.

Outra moradora apresentou versão semelhante, afirmando que ouviu a sequência de disparos e, em seguida, o som de um carro fugindo rapidamente. Foi ela quem acionou a polícia após o marido confirmar a presença das vítimas. A casa onde o crime aconteceu faz parte de um conjunto de kitnets no mesmo lote onde vivem outras famílias.

Apesar das buscas realizadas nas proximidades, os policiais não localizaram câmeras de segurança que pudessem ajudar na identificação dos suspeitos. Também não foram encontradas cápsulas de munição no local, apenas um projétil foi recolhido no interior do imóvel, na área da sala.

A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil (PCGO), que também assumiu as investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso segue sob apuração.