LUTO

Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (29/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 29 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/4):

Campo da Esperança

  • Antônio José Mendonça dos Santos, 74 anos
  • Bráulio Moreira dos Santos, 60 anos
  • Cemy Agata da Silva, 89 anos
  • Chaila Borges Nascimento, 42 anos
  • Erotides Barbosa Vidal, 84 anos
  • Eva Angélica Ferreira dos Santos, 73 anos
  • Fernanda Alves da Costa Verdade, 49 anos
  • Hilda Lisboa Ferreira, 96 anos
  • Inez José de Souza, 84 anos
  • José Alves de Matos Sobrinho, 88 anos
  • José Ribeiro do Nascimento, 70 anos
  • Karla Cristiani Dutra Galindo Silva, 48 anos
  • Laila Massot Madeira Coelho, 97 anos
  • Marilene Resende Claudio, 76 anos
  • Ronaldo Fonseca de Paiva, 70 anos
  • Teresinha de Souza Lima, 96 anos
  • Vicente Godinho Otoni, 79 anos

Taguatinga

  • Alessandro Barbara Barroso Vieira, 47 anos
  • Ana Lúcia da Silva Santarém, 71 anos
  • Ana Paula Pereira dos Santos, 53 anos
  • Dalveni Moreira Silva, 63 anos
  • Evilásia Soares de Lima, 83 anos
  • Francisco Custódio Filho, 69 anos
  • Idalvina Santana de Souza, 78 anos
  • Pedro Romildo Garces de Siqueira, 63 anos
  • Raimundo Vicente de Sousa, 77 anos
  • Sebastião Cândido do Nascimento, 82 anos 

Gama

  • Alice Antunes de Oliveira, 6 anos
  • Antônia Maria da Conceição Sousa, 75 anos
  • Francisco José Cosmo dos Santos, 50 anos
  • Ravi Leão Soares, menos de 1 ano
  • Rubens Belo de Sousa, 70 anos 

Planaltina

  • Roberto Ferreira Alves, 48 anos
  • Tarcizo Biserra Linhares, 87 anos 

Sobradinho

  • Érica Kerly Ferreira Sousa, 37 anos
  • Jeronina Neves dos Santos, 71 anos
  • Raimunda Araújo Sobrinho Sousa, 63 anos
  • Sebastiana de Freitas Parreira, 90 anos
  • Simone Divina Faustino de Oliveira, 59 anos

Jardim Metropolitano

  • Creuza Alves da Silva, 80 anos
  • Demosthenes Tertuliano Ribeiro Filho, 94 anos
  • Rosana Amâncio Rodrigues, 54 anos (cremação)

postado em 29/04/2026 18:08
