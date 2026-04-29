Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (29/4); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/4):
Campo da Esperança
- Antônio José Mendonça dos Santos, 74 anos
- Bráulio Moreira dos Santos, 60 anos
- Cemy Agata da Silva, 89 anos
- Chaila Borges Nascimento, 42 anos
- Erotides Barbosa Vidal, 84 anos
- Eva Angélica Ferreira dos Santos, 73 anos
- Fernanda Alves da Costa Verdade, 49 anos
- Hilda Lisboa Ferreira, 96 anos
- Inez José de Souza, 84 anos
- José Alves de Matos Sobrinho, 88 anos
- José Ribeiro do Nascimento, 70 anos
- Karla Cristiani Dutra Galindo Silva, 48 anos
- Laila Massot Madeira Coelho, 97 anos
- Marilene Resende Claudio, 76 anos
- Ronaldo Fonseca de Paiva, 70 anos
- Teresinha de Souza Lima, 96 anos
- Vicente Godinho Otoni, 79 anos
Taguatinga
- Alessandro Barbara Barroso Vieira, 47 anos
- Ana Lúcia da Silva Santarém, 71 anos
- Ana Paula Pereira dos Santos, 53 anos
- Dalveni Moreira Silva, 63 anos
- Evilásia Soares de Lima, 83 anos
- Francisco Custódio Filho, 69 anos
- Idalvina Santana de Souza, 78 anos
- Pedro Romildo Garces de Siqueira, 63 anos
- Raimundo Vicente de Sousa, 77 anos
- Sebastião Cândido do Nascimento, 82 anos
Gama
- Alice Antunes de Oliveira, 6 anos
- Antônia Maria da Conceição Sousa, 75 anos
- Francisco José Cosmo dos Santos, 50 anos
- Ravi Leão Soares, menos de 1 ano
- Rubens Belo de Sousa, 70 anos
Planaltina
- Roberto Ferreira Alves, 48 anos
- Tarcizo Biserra Linhares, 87 anos
Sobradinho
- Érica Kerly Ferreira Sousa, 37 anos
- Jeronina Neves dos Santos, 71 anos
- Raimunda Araújo Sobrinho Sousa, 63 anos
- Sebastiana de Freitas Parreira, 90 anos
- Simone Divina Faustino de Oliveira, 59 anos
Jardim Metropolitano
- Creuza Alves da Silva, 80 anos
- Demosthenes Tertuliano Ribeiro Filho, 94 anos
- Rosana Amâncio Rodrigues, 54 anos (cremação)
postado em 29/04/2026 18:08