Celina se reúne com presidente do BC nesta quinta-feira (30/4)

Governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o presidente do BRB se reúnem nesta quinta-feira (30/4) com o presidente do Banco Central - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, se reúnem nesta quinta-feira (30/4) com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, para tratar da situação do BRB.

O encontro está marcado para as 10h30, em Brasília, e contará com a presença dos diretores de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos, e de Regulação e Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Gilneu Francisco Astolfi Vivian. O secretário de Economia do DF, Valdivino José de Oliveira, acompanhará a comitiva.

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O BRB enfrenta sua pior crise após prejuízos relacionados ao Banco Master. Para recompor o capital, o Governo do Distrito Federal busca um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou por meio de um consórcio de bancos. Na terça-feira (28/4), o Executivo local solicitou aval do Tesouro Nacional para viabilizar a operação.

Entre as alternativas em análise está, ainda, a venda da dívida ativa, mecanismo que prevê reunir créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas em um fundo e negociá-los com desconto a investidores interessados na cobrança.

Tentativas

A governadora do Distrito Federal solicitou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma audiência para tratar da concessão de garantia da União à operação de crédito destinada à capitalização do BRB. No ofício, ao qual o Correio teve acesso, ela destaca a urgência do tema e pede o agendamento do encontro para esta quinta-feira (30/4).