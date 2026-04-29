Funcionários do Planalto participam de aula da Padaria Artesanal de Lu Alckmin

A segunda-dama da República, Lu Alckmin, promoveu nesta quarta-feira (29/4) uma aula-demonstração de panificação para 64 funcionários e terceirizados da Administração da Presidência da República. O projeto Padaria Artesanal, criado em 2001 pela segunda-dama, tem como objetivo oferecer alimentação saudável e estimular o empreendedorismo.
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“São dez tipos de pães que nós ensinamos em um dia, justamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, são pães baratos, fáceis de fazer e todos nutritivos”, explica a segunda-dama.
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Na aula de hoje, os alunos puderam aprender receitas como o pão de beterraba, pão de cenoura, pão integral, e o escolhido pessoalmente por Lu Alckmin, o pão de ervas. “Escolhi um que gosto muito de fazer. Todos são deliciosos e acho que todos saíram satisfeitos”, comenta.
Benelísia Sampaio, 55 anos, é funcionária do Palácio do Planalto e acredita na importância do projeto para grupos vulnerabilizados. “Eu fui vítima de violência doméstica e vou conseguir passar isso que aprendi para outras mulheres”, afirma satisfeita.
Quem também vai aproveitar o conhecimento em casa, é a servidora Larissa Meira, 43 anos. Mãe, ela pretende levar a experiência culinária para o filho de dois anos. “Quero fazer eu mesma e proporcionar a ele um momento diferente em família”, comenta.
Atualmente, o mini curso da Padaria Artesanal é oferecido gratuitamente em 44 unidades descentralizadas, distribuídas pelo Distrito Federal e Entorno. Além da panificação, os alunos aprendem sobre higiene, empreendedorismo e formalização de trabalho.
O projeto chegou ao Distrito Federal em 2023 e já beneficiou mais de mil famílias. Um polo nacional foi estabelecido na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na 615 Sul, e é mantido em parceria com a Arquidiocese de Brasília, Senai, Senac, Sebrae e o empresariado local.
*Estagiário sobre supervisão de Ronayre Nunes
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Junio SilvaRepórter
Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.
Júlio Noronha*
Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.