Evento gratuito discute reforma tributária na construção civil

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) realiza, nesta quinta-feira (30/4), das 8h às 18h, um fórum voltado à análise da reforma tributária e seus impactos sobre a construção civil. O evento será sediado no auditório da entidade, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília.

Com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a iniciativa deve reunir especialistas, representantes do poder público e profissionais do segmento. Atualmente, a construção civil responde por aproximadamente 53% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do Distrito Federal.

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De acordo com o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Cleber Valadão Júnior, o objetivo é oferecer ao setor uma visão mais clara sobre as mudanças.

Debates

A programação começa pela manhã com uma visão geral da Reforma Tributária, apresentada pelo consultor de finanças públicas do Senado, Fábio Dáquilla. Na sequência, a especialista Eulane Porto detalha os impactos das mudanças no mercado de incorporações imobiliárias.

Para o presidente executivo da CBIC, Fernando Guedes, as transformações exigirão adaptação das empresas. Segundo ele, esse processo será essencial para aumentar a competitividade e melhorar os resultados do setor.

Durante a tarde, a partir das 13h30, os painéis se voltam para temas considerados estratégicos, como a tributação sobre aluguel e renda imobiliária. Participam desse debate os advogados Rafael Camara, Saulo Michiles e Leonardo Tavares.

Encerrando o evento, às 16h, os advogados Ricardo Bastos e Isabela Ciarline apresentam as novas regras relacionadas a obras públicas e serviços de engenharia.

Como participar

O fórum é gratuito, mas tem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Sinduscon-DF ou pelo telefone e WhatsApp (61) 99988-2134.