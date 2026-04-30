Manutenção na rede elétrica deixa áreas de Samambaia sem energia nesta quinta (30/4) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas de Samambaia terão o fornecimento de energia temporariamente interrompido nesta quinta-feira (30/4) por causa de trabalhos de manutenção e modernização na rede elétrica.

Segundo a Neoenergia, o desligamento está previsto para ocorrer entre 9h e 15h e vai atingir endereços nas quadras QR 619, QS 619, QS 621 e QS 623.

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A empresa informa que só divulga previamente intervenções que impactam mais de 100 clientes. Ainda assim, os consumidores afetados recebem avisos individuais com data e horário do serviço.

O período informado corresponde à previsão de duração dos trabalhos, mas a energia pode ser restabelecida antes, caso a manutenção seja concluída mais cedo.

Em situações de emergência ou problemas na rede, a orientação é entrar em contato com a Neoenergia pelo telefone 116.