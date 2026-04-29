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Suspeito de estuprar vulnerável em Samambaia é preso pela PCDF

Mandado foi cumprido nesta terça-feira (29/4). Crime ocorreu na terça-feira de carnaval, na QE 433, em Samambaia Norte

Mandado foi cumprido nesta quarta-feira (29/4) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Mandado foi cumprido nesta quarta-feira (29/4) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (29/4), um homem de 44 anos investigado por estupro de vulnerável. A ação foi realizada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), após a Justiça decretar a prisão preventiva do suspeito.

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O crime ocorreu na terça-feira de carnaval, na região da QR 433, em Samambaia Norte, quando a vítima saía de um evento de forró. Segundo as investigações, o homem ofereceu carona e, em seguida, levou a vítima até um terreno baldio no Parque Ecológico Gatomé, na região da QR 427. No local, ele teria agredido a mulher com socos antes de cometer a violência sexual.

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A apuração durou cerca de dois meses e contou com diferentes estratégias de inteligência, como a produção de retrato falado, reconhecimento fotográfico e diligências em campo.

De acordo com a Polícia Civil, um dos pontos-chave para identificar o suspeito foi a lembrança parcial da placa do veículo. A vítima conseguiu informar as três primeiras letras, o que ajudou a polícia a reduzir as possibilidades e chegar à autoria.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou a prisão preventiva.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 29/04/2026 23:12
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