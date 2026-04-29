Caminhão tomba e deixa dois feridos em Santa Maria, em frente ao Caje

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (29/4), próximo ao CAJE - (crédito: Divulgação CBMDF)

Um caminhão de carga tombou no canteiro central de uma via em Santa Maria e deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (29/4). O acidente aconteceu em frente ao Caje, nas proximidades da Ambev.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado às 18h12 e enviou duas viaturas ao local. Ao chegarem, os socorristas encontraram o veículo, um caminhão Iveco Tector branco, usado no transporte de madeira, já tombado no canteiro central.

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Três pessoas estavam no caminhão e já haviam saído do veículo. Duas delas apresentavam ferimentos, estavam conscientes e foram levadas a uma unidade hospitalar. A terceira foi atendida no local e recusou transporte.

Segundo os bombeiros, não foi necessário interditar totalmente a via, apenas um isolamento pontual para garantir a segurança no trânsito.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.