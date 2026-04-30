Pró-Jovem Digital é prorrogado e amplia qualificação tecnológica para jovens

A prorrogação das políticas públicas de qualificação profissional no âmbito do Pró-Jovem Digital foi oficializada em solenidade realizada nesta quinta-feira (30/4), pelo Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a ONG Líderes do Brasil. O programa oferece formação gratuita para jovens de 15 a 29 anos, com carga horária de 80 horas, abrangendo áreas estratégicas como marketing digital, inteligência artificial (IA), redes sociais, e-commerce, criação de conteúdo, edição de vídeo e empreendedorismo digital.

A iniciativa reforça a política de capacitação tecnológica destinada à juventude, com o intuito de ampliar o acesso às oportunidades da economia digital. Voltado especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade social, o Pró-Jovem Digital busca promover inclusão digital, qualificação profissional e desenvolvimento da autonomia.

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Durante a solenidade, a governadora Celina Leão (PP) destacou a importância do projeto para ampliar o acesso dos jovens ao mercado tecnológico. “Grande dia para a juventude do DF. Um programa que capacita jovens nessa área de tecnologia, que a gente entende que dá hoje a possibilidade de bons empregos, inclusive empregos remotos”, afirmou.

A governadora também ressaltou o impacto estratégico da capacitação para o futuro da capital. “Não adianta você trazer toda a parte de capacitação digital para o DF se não tem mão de obra pronta. Nossa cidade vai passar por uma grande transformação digital. Temos uma secretaria voltada à transformação e inovação digital e às cidades inteligentes, e vamos entregar muitas ações nos próximos meses. Queremos formar mão de obra aqui no Distrito Federal”, disse.

O secretário da Família, Rafael Mazzaro, explicou que a ação marca a continuidade e ampliação do programa. “Vamos atender em torno de 1,5 mil jovens em 14 cidades do DF”, informou. Ele destacou ainda que a iniciativa responde às demandas do mercado. “O programa cria essa dinâmica de capacitar os jovens, dando a oportunidade de cursos voltados para inovação e tecnologia, que é um advento que o mercado de trabalho tem pedido. Então, esses jovens já saem qualificados, certificados e preparados”, afirmou.

A nova etapa terá início entre os dias 4 e 5 de maio, após o encerramento da fase anterior, e deve se estender ao longo do ano até contemplar todas as cidades previstas. Os cursos presenciais têm carga horária de 80 horas e serão ofertados em Santa Maria, Fercal, Gama, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, São Sebastião, Itapoã, Plano Piloto, Riacho Fundo II, Sobradinho II e Recanto das Emas. Para garantir a permanência dos alunos, o projeto oferece auxílio-transporte e alimentação aos participantes do formato presencial.

A secretária da Juventude, Fabiana Lacerda, também declarou que a iniciativa fortalece a autonomia dos participantes. “Já existem respostas reais. Os jovens já estão conseguindo ter essas oportunidades no mercado de trabalho graças a essa capacitação. Hoje o mundo está voltado para a tecnologia. Então, todos esses jovens terão acesso à tecnologia da informação, ao empreendedorismo digital e à inteligência artificial”, afirmou.

Serviço

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio dos canais oficiais do programa ou no site oficial do projeto.



