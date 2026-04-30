Estudantes de Brasília competem na Olimpíada Internacional de Economia

Entre eles, estão os três estudantes brasilienses Maria Eduarda Ramos da Silva; João Vitor Mendonça Macedo; e Lorenzo Felippe Dionísio (E) - (crédito: Divulgação/Hayek Global College)

Por Gabriela Cidade*

Cem estudantes do continente americano foram selecionados para a segunda fase da Olimpíada Internacional de Economia (Economics Olympiad). Entre eles, estão os três brasilienses: Maria Eduarda Ramos da Silva (Colégio Militar de Brasília); João Vitor Mendonça Macedo (Centro Educacional Leonardo da Vinci — Taguatinga); e Lorenzo Felippe Dionísio (Leonardo da Vinci — Asa Norte). A segunda etapa, intitulada America's Challenge, será realizada na Universidade Francisco Marroquín, na Guatemala, em 22 e 25 de maio.

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“Estou muito feliz com essa oportunidade. Participar dessas olimpíadas fortalece nossa trajetória e aumenta a motivação para os estudos”, celebrou Maria Eduarda. Uma das maiores competições de economia do mundo, a Olimpíada Internacional de Economia realizou sua primeira fase em fevereiro, na Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília.

Na prova, os estudantes responderam 25 questões de múltipla escolha em 40 minutos. Era necessário estar matriculado no ensino médio e ser fluente na língua inglesa para participar da avaliação. Inspirado na carreira do pai, que é economista, João Vitor conta que recebeu muito incentivo da família. O estudante conta que mantém uma rotina diária de estudos, com dedicação extra à matemática.

Os participantes que passaram para a segunda fase terão passagem aérea, hospedagem, alimentação e transporte local custeados pela Olimpíada. Os melhores classificados na etapa irão para a final internacional, que acontecerá na Olímpia Antiga, na Grécia, em 10 e 14 de agosto deste ano.

Os jovens que forem para a última fase receberão bolsa integral para participar da etapa. Segundo a organização, sua missão é “promover mudanças sistêmicas nos sistemas educacionais globalmente para elevar a importância e a qualidade da educação econômica e financeira”.