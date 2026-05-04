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Faixa de pedestres completa 29 anos, mas usuários cobram melhorias

No mês do aniversário da sinalização que é um marco da cidadania no DF, usuários ressaltam a importância da travessia segura e a necessidade de reparos nos equipamentos.

Pedestres reclamam que muitos não respeitam a faixa, mesmo diante do sinal de parada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Pedestres reclamam que muitos não respeitam a faixa, mesmo diante do sinal de parada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um dos grandes símbolos da cidadania no trânsito brasiliense, a faixa de pedestres segue como referência nacional quando o assunto é travessia segura. Neste mês, a sinalização zebrada completou 29 anos salvando vidas no Distrito Federal. No entanto, apesar dos avanços ao longo das últimas décadas, a realidade nas ruas da cidade revela problemas de manutenção, visibilidade e respeito às normas.

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Na rua 10, em Vicente Pires, a coordenadora pedagógica Marina Barbosa chama atenção para o estado da sinalização em frente ao local onde trabalha. "Ela está completamente apagada. Desde que foi feita, nunca passou por manutenção. Os carros não veem e acabam freando em cima das pessoas, dos pais com as crianças. Isso é muito preocupante para nós", relatou.

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22/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Faixa de pedestre apagada no Vicente Pires. Marina Dias
Marina reclama da sinalização apagada perto do local onde trabalha (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradora da rua 5, da mesma cidade, Maria dos Remédios, 73, aposentada, reforçou a preocupação com o estado das sinalizações. "Gosto muito de caminhar e vejo que tem muita faixa abandonada. A sensação que fica é de que ninguém se importa. Se a gente não fizer sinal com a mão, eles não param. Já vi situações perigosas, principalmente com a gente que é idoso", contou.

22/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Faixa de pedestre apagada no Vicente Pires. Maria dos Remédios
Maria dos Remédios diz que os idosos estão ainda mais expostos (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Outro fator que agrava a situação é a visibilidade, especialmente à noite. Na QNL 8, em Taguatinga, o comerciante Antônio Allan, 65, destaca a precariedade da iluminação e da qualidade da sinalização zebrada. "A faixa é muito escura e o poste não funciona. Aqui passa muita criança que vem da escola e têm uma certa dificuldade, além dos idosos que sempre tropeçam", disse. "Eu mesmo já passei pela faixa sem perceber que tinha pessoas, por conta da falta de iluminação. É um problema geral que precisa ser sanado", acrescentou o empresário. 

Antônio Allan contou que há mais de um ano foi feita uma revitalização da faixa
Antônio Allan contou que há mais de um ano foi feita uma revitalização da faixa (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Manutenção

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), existem cerca de 650 faixas de pedestres nas rodovias sob sua responsabilidade. O órgão afirma que a sinalização é monitorada constantemente e que, em 2025, foram investidos aproximadamente R$ 780 mil em serviços de revitalização.

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) destacou os resultados históricos da política de valorização da faixa. Desde 1997, quando Brasília consolidou a cultura de prioridade ao pedestre, o número de mortes por atropelamento caiu significativamente: de 266, em 1996, para 82 em 2025, uma redução de 69%. Segundo o órgão, apenas uma dessas mortes ocorreu sobre a sinalização.

Já o Batalhão de Policiamento de Trânsito informou que em 1996 havia na cidade 605 mil veículos e, hoje, Brasília conta com quase 2 milhões e meio, um aumento de 256% na frota. Mesmo assim, ocorreu uma redução de mais de 70% das fatalidades, por conta da implementação das faixas em vias urbanas e rodovias distritais, que atualmente contam mais quase 500 mil.

Especialista

Para a Profa. Dra. Zuleide Feitosa, pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília (UnB), a faixa de pedestres vai muito além de uma simples pintura no asfalto."Ela funciona como um contrato visual entre motorista e pedestre. Com a frota do DF em constante alta, elas organizam o fluxo, reduzem conflitos entre veículos e pedestres e reforçam o direito de ir e vir com segurança. Um verdadeiro pilar da cidadania no trânsito", explicou.

Segundo a especialista, quando a sinalização está desgastada, há um comprometimento nesse "acordo". "Normalmente, motoristas não calculam risco com precisão, por conseguinte não percebem o local de travessia e não reduzem a velocidade. Pedestres atravessam em pontos imprevisíveis, aumentando a chance de serem surpreendidos", afirmou Zuleide.

A pesquisadora destacou que fatores como iluminação e condições climáticas impactam diretamente na eficácia da faixa. "À noite, ou em dias de chuva, a falta de contraste pode tornar a faixa praticamente invisível. Isso aumenta a vulnerabilidade, principalmente de idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida", pontuou.

Apesar dos desafios, a especialista reforça que a ferramenta é eficaz quando bem aplicada. "Estudos mostram que faixas bem sinalizadas podem reduzir atropelamentos entre 25% e 40%. Ou seja, é uma medida simples, mas extremamente eficiente quando há manutenção adequada. Mas, não basta pintar a faixa. É preciso pensar em visibilidade, iluminação, acessibilidade e fiscalização", concluiu.

Saiba Mais

  • 22/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Faixa de pedestre apagada no Vicente Pires.
    22/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Faixa de pedestre apagada no Vicente Pires. Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Maria dos Remédios diz que os idosos estão ainda mais expostos
    Maria dos Remédios diz que os idosos estão ainda mais expostos Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Marina reclama da sinalização apagada perto do local onde trabalha
    Marina reclama da sinalização apagada perto do local onde trabalha Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Moradores ressaltam risco para pedestres e motoristas
    Moradores ressaltam risco para pedestres e motoristas Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press
  • Faixa em frente à escola no setor P.Sul esburacada
    Faixa em frente à escola no setor P.Sul esburacada Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press
  • Idosos e crianças atravessam em faixa sem reparos em Taguatinga
    Idosos e crianças atravessam em faixa sem reparos em Taguatinga Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press
  • AntÃŽnio Allan contou que hÃ¡ mais de um ano foi feita uma revitalizaÃ§Ã£o da faixa
    AntÃŽnio Allan contou que hÃ¡ mais de um ano foi feita uma revitalizaÃ§Ã£o da faixa Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 04/05/2026 04:00
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