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CRIME

Cães são abandonados amarrados em frente ao Parque Tororó

Após repercussão do caso nas redes sociais, os dois cães foram resgatados e levados a um abrigo

Os animais estavam amarrados a um ferro preso ao chão, sem água ou comida - (crédito: Reprodução)
Os animais estavam amarrados a um ferro preso ao chão, sem água ou comida - (crédito: Reprodução)

Dois cães foram abandonados, na madrugada deste domingo (3/5), em frente ao Parque Tororó, ao lado da pista de acesso a um condomínio. O caso gerou indignação entre moradores. Os animais estavam amarrados a um ferro preso ao chão, até serem encontrados por uma mulher que passava pelo local.

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Uma mulher, que não quis se identificar, disse que foram feitos contatos com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, sem que houvesse atendimento à ocorrência. Diante da situação, ela deixou água e ração para os cães e gravou um vídeo denunciando o abandono. A mulher afirmou que não pôde levá-los, pois já cuida de seis animais.

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Veja o vídeo: 

Em resposta, o Corpo de Bombeiros informou que atua apenas em casos de animais em perigo iminente. “Nosso atendimento é para animais em situação de perigo iminente, nestes casos, quem poderia prestar auxílio seria a Clínica Veterinária do Governo do Distrito Federal ou algum abrigo para animais”, declarou a corporação. Já a Polícia Militar afirmou que não recolhe animais domésticos em situação de abandono, por não ser atribuição da instituição. A Polícia Civil não se manifestou até a publicação desta matéria.

Após a repercussão do caso em grupos e redes sociais, os cães finalmente receberam ajuda. Eles foram encaminhados para um abrigo, onde devem receber os cuidados necessários.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/05/2026 18:08 / atualizado em 03/05/2026 18:09
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