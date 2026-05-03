Cães são abandonados amarrados em frente ao Parque Tororó

Dois cães foram abandonados, na madrugada deste domingo (3/5), em frente ao Parque Tororó, ao lado da pista de acesso a um condomínio. O caso gerou indignação entre moradores. Os animais estavam amarrados a um ferro preso ao chão, até serem encontrados por uma mulher que passava pelo local.
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Uma mulher, que não quis se identificar, disse que foram feitos contatos com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, sem que houvesse atendimento à ocorrência. Diante da situação, ela deixou água e ração para os cães e gravou um vídeo denunciando o abandono. A mulher afirmou que não pôde levá-los, pois já cuida de seis animais.
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Veja o vídeo:
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Em resposta, o Corpo de Bombeiros informou que atua apenas em casos de animais em perigo iminente. “Nosso atendimento é para animais em situação de perigo iminente, nestes casos, quem poderia prestar auxílio seria a Clínica Veterinária do Governo do Distrito Federal ou algum abrigo para animais”, declarou a corporação. Já a Polícia Militar afirmou que não recolhe animais domésticos em situação de abandono, por não ser atribuição da instituição. A Polícia Civil não se manifestou até a publicação desta matéria.
Após a repercussão do caso em grupos e redes sociais, os cães finalmente receberam ajuda. Eles foram encaminhados para um abrigo, onde devem receber os cuidados necessários.
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