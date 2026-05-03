Invasor presta depoimento e é liberado após invadir apartamento na Asa Sul

Suspeito escalou janela e cortou a rede de proteção para acessar o imóvel - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem de 40 anos suspeito de invadir um apartamento na 403 Sul prestou depoimento e foi liberado após ser conduzido à delegacia pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desse sábado (2/5). Esta foi a sexta vez que o indivíduo foi detido pela corporação, sendo reincidente em crimes semelhantes.

De acordo com a PMDF, equipes do GTOP 21, do 1º Batalhão, localizaram o suspeito no Setor Comercial Sul, onde ele estava entre outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. Durante a abordagem, o homem confessou ter invadido o imóvel e furtado um notebook que, segundo ele, foi vendido na mesma região.

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O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde prestou depoimento. Apesar do histórico criminal, ele foi liberado após os procedimentos legais. Ainda conforme a polícia, o homem possui diversas passagens por crimes como furto, roubo, falsidade ideológica e furtos em veículos e residências. Ele também descumpria uma medida de prisão domiciliar em vigor desde o dia 30 de março.

Relembre o caso

A invasão ocorreu na madrugada da última quarta-feira (29/4), entre 1h50 e 3h11. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem acessa o apartamento, localizado no primeiro andar, após escalar a janela e cortar a rede de proteção com uma faca.

Segundo relatos, ele permaneceu no interior do imóvel até ser surpreendido pela moradora, que gritou ao perceber a presença do invasor. O homem fugiu logo em seguida.