Homem que invadiu apartamento na Asa Sul é preso pela 6ª vez pela PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite deste sábado (2/5), um homem de 40 anos suspeito de invadir um apartamento na Asa Sul na madrugada da última quarta-feira (29/4), na SQS 403. Esta é a sexta vez que o indivíduo é detido pela corporação, sendo reincidente em crimes semelhantes.
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Segundo a PMDF, equipes do GTOP 21, do 1º BPM, localizaram o suspeito no Setor Comercial Sul, onde ele estava entre outras pessoas em vulnerabilidade social. Durante a abordagem, o homem confessou ter invadido o imóvel e furtado um notebook, que, de acordo com ele, foi vendido na mesma região.
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O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde foi constatado que ele possui diversas passagens criminais, incluindo furto, roubo, falsidade ideológica e furtos em veículos e residências. Ainda conforme a polícia, ele estava em prisão domiciliar desde o dia 30 de março, medida na qual foi descumprida.
Relembre o crime
O caso ocorreu entre 1h50 e 3h11, período em que câmeras de segurança registraram a ação. O homem acessou o apartamento por uma janela voltada ao estacionamento, no primeiro andar, após cortar a rede de proteção com uma faca. Ele fugiu do local após a vítima perceber sua presença e gritar.
Veja vídeo:
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