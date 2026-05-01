Feriado de 1º de maior com várias opções de lazer na capital

30/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Turistas em Brasília para o feriado do dia do trabalhador - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Escrito por Luiz Francisco

O feriado do Dia do Trabalhador, hoje, chega para aliviar a rotina dos brasilienses, que se preparam para aproveitar a ocasião. Turistas também aproveitarão para circular pela capital e registrar, em fotos e vídeos, a passagem pelos pontos turísticos.



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Foi o que começou a fazer, ontem, a nutricionista Rafaela Freitas, 29 anos, de Fortaleza (CE). Ela passeia por Brasília pela primeira vez e conta que veio visitar a família, que mora no Plano Piloto. Neste feriado, pretende ir a outros pontos turísticos do DF. “Minha parente me trouxe na Catedral direto do aeroporto, mas retorno para casa neste domingo”, disse. “Gostaria de visitar os palácios e os parques, pois o feriado será um dia para passear.”



Também pelo turismo, a técnica em segurança cibernética Jessica Lima, 44, visitou a Torre de TV. Ela veio de Tennessee, Estados Unidos, e este feriado será o último dia de curtir o DF. "Passei por vários monumentos daqui, mas eu achei linda a Catedral e vou voltar para conhecer mais", afirmou.

"Bem organizada e bonita" foram as palavras do analista de sistemas William Guerrero, 44, para descrever a capital. Morador de Ubatuba, saiu da cidade paulista para o casamento do irmão mais novo, que ocorre neste sábado (2/5), mas aproveitou para conhecer Brasília. "Eu visitei o Zoológico, o Memorial JK e a Catedral e, amanhã, vamos ao Parque da Cidade", detalhou.

Quem precisa do transporte público deve estar atento às linhas de ônibus e aos horários do metrô. Os modais estarão gratuitos, hoje, em razão do programa Vai de Graça. Os ônibus vão operar sob a tabela dos domingos. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF) informou, no entanto, que haverá reforço nas linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto.



Para o lazer, diversos equipamentos estarão abertos para receber os visitantes, como o Museu Nacional da República, bem ao lado da Catedral. Para quem gosta de esportes, uma pedida é o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, no estacionamento 12 do Parque da Cidade.

*Estagiários com supervisão de Tharsila Prates













Confira o que abre e o que fecha hoje



Museu Nacional da República

» O espaço cultural estará aberto de hoje a domingo, das 9h às 18h30.



Zoológico

» Abrirá durante todo o feriado. Hoje, o espaço oferecerá entrada gratuita das 8h às 17h



CCBB

» O Centro Cultural Banco do Brasil ficará aberto durante todo o fim de semana, das 9h às 21h, mas fecha na segunda-feira. A programação do espaço pode ser encontrada neste link: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/.



Sesi Lab

» O local seguirá funcionando ao longo de todo o feriado e fechará apenas na segunda-feira. O espaço estará aberto das 10h às 19h, com entrada permitida até as 18h. A programação pode ser encontrada no site: https://sesilab.com.br/programacao.



Museu da Memória Candanga

» O equipamento no Núcleo Bandeirante não abrirá neste feriado. Voltará a funcionar amanhã, das 9h às 17h. Aos domingos, não abre.



Caixa Cultural Brasília

» O espaço abrirá, hoje, a partir das 9h, para visitação, e a bilheteria funcionará das 13h às 21h.



Cine Brasília

» Neste feriado, o Cine exibe os filmes selecionados pelo Brasília International Film Festival (Biff), gratuitamente, com sessões às 13h, 15h, 17h, 19h e 21h.



Ônibus e metrô

» As linhas de ônibus e metrô estarão gratuitas hoje em decorrência do programa Vai de Graça. Os ônibus funcionarão em escala de domingo e haverá reforço nas linhas com trajeto em direção à Rodoviária do Plano Piloto. Hoje, o metrô funcionará das 7h às 19h; amanhã, das 5h30 às 23h30; e no domingo, das 7h às 21h30.



Postos de saúde e hospitais

» As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I e II, as farmácias de alto custo, os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, os ambulatórios e as policlínicas não funcionarão hoje, retornando amanhã. Já os serviços de emergência continuarão funcionando.



TRE

» O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) abrirá extraordinariamente, em todos os dias do feriado prolongado, das 8h às 12h, para atender ao público que precisa atualizar a situação eleitoral. O prazo se encerra no próximo dia 6.



Bancos

» Os bancos estarão fechados hoje e voltam a abrir na segunda-feira.



Lotéricas

» De acordo com o sindicato das Lotéricas do Distrito Federal (Sindiloterias), as lotéricas do DF não funcionarão hoje, mas abrirão novamente neste sábado (2/5).



Hemocentro

» O Hemocentro de Brasília estará fechado hoje e reabrirá amanhã, entre 7h15 e 18h.



MPDFT

» O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios funciona apenas no setor de plantão remoto. Demandas urgentes devem ser feitas pelo telefone (61) 3214-4444, que possui atendimento 24 horas.



Comércio

» O comércio varejista e os shoppings do DF poderão abrir no feriado. Cada estabelecimento define o seu horário. A medida foi autorizada na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio. Vale ressaltar que os comerciantes que decidirem abrir as lojas devem possuir um Certificado de Abertura aos domingos e feriados expedido pelo Sindivarejista, para não receberem multas.



Cemitérios

» Os serviços seguirão abertos todos os dias, das 8h às 18h, com exceção do setor de cobranças. Demandas para essa área poderão ser feitas presencialmente em cada unidade.



Delegacias

» Todas as delegacias circunscricionais do DF funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h, assim como as delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Funcionam como Centrais de Flagrante 24h as seguintes DPs: 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 26ª, 27ª, 30ª e 35ª DP. Já a 2ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 23ª, 24ª, 29ª, 31ª, 32ª e 33ª DP.