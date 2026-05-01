Homem armado com faca aterroriza passageiros e assalta ônibus em Sobradinho

Um homem, de 36 anos, conhecido como “Cara de Cavalo”, foi preso após causar momentos de pânico dentro de um ônibus no Setor de Indústrias de Sobradinho. Armado com um facão, ele ameaçou passageiros e o cobrador do coletivo e roubou documentos e objetos pessoais. Durante a ação, uma das vítimas teve a faca apontada para o pescoço enquanto o criminoso afirmava que a feriria caso houvesse qualquer reação, impondo terror aos presentes.

Após o crime, as vítimas compareceram à delegacia e descreveram as características físicas do autor, afirmando que conseguiriam reconhecê-lo pessoalmente. Essas informações foram fundamentais para o avanço das investigações. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 13ª Delegacia de Polícia de (Sobradinho), localizou o suspeito e executou a prisão nesta quinta-feira (30/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele foi encontrado escondido, sob efeito de drogas e em posse de substância entorpecente. Apesar da resistência inicial e do comportamento já conhecido de tentar chamar atenção com gritos e choro durante abordagens, o homem confessou o crime.

Segundo a PCDF, “Cara de Cavalo” possui extenso histórico criminal, com 11 inquéritos por crimes semelhantes, principalmente roubos com emprego de violência. Ele estava em liberdade condicional pelo mesmo tipo de crime, cometido recentemente.

A faca utilizada no assalto não foi localizada, e os objetos roubados também não foram recuperados. O suspeito afirmou ter trocado os itens por drogas. Ele segue preso e pode ser condenado a até 45 anos de reclusão.