De Celina Leão a Arruda: políticos do DF parabenizam Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro recebeu um bolo de aniversário no Congresso Nacional durante a sessão desta quinta-feira (30/1) - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

Autoridades do Distrito Federal usaram as redes sociais para parabenizar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que completa 45 anos nesta quinta-feira (30/1). As manifestações destacaram a proximidade política e pessoal com o parlamentar, além de votos de sucesso em sua trajetória.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), homenageou o senador, ressaltando valores como lealdade e propósito. Na mensagem, Celina desejou que o novo ciclo seja marcado por força, sabedoria e conquistas, reforçando apoio político: “Seguimos juntos, com lealdade, propósito e fé no Brasil que acreditamos”.

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O ex-governador do DF José Roberto Arruda (PSD-DF) também parabenizou Flávio Bolsonaro. Arruda classificou o senador como amigo e desejou bênçãos em sua caminhada. “Que Deus continue abençoando sua caminhada”, escreveu em publicação.

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O senador Izalci Lucas (PL-DF) publicou um vídeo desejando saúde e paz ao colega. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também registrou felicitação nas redes sociais, com mensagem breve de aniversário.

Já a vice presidente do PL Mulher DF, María Amélia, levou um bolo — acompanhada de apoiadores — para o senador no Congresso Nacional durante a sessão desta quinta-feira (30/1) que derrubou o veto presidencial ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria. Com a decisão, o texto terá que ser promulgado.

Na quarta-feira (29/9), logo após a rejeição da indicação do advogado da União, o ministro Jorge Messias, ao STF, Flávio Bolsonaro reuniu senadores e deputados em Brasília para celebrar a data, em encontro que incluiu churrasco e partida de futebol. Entre os presentes estavam os senadores Jorge Seif (PL-SC) e Izalci Lucas, além dos deputados Guilherme Derrite (PP-SP) e Eduardo Pazuello (PL-RJ).