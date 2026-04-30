Queda de 8 metros deixa trabalhador gravemente ferido na Feira dos Goianos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um trabalhador de 42 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda do telhado do Galpão Pátio da Moda, na Feira dos Goianos, em Taguatinga (DF), na manhã desta quinta-feira (30/4), por volta das 10h30.

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O Correio teve acesso a um vídeo do momento após o acidente, que mostra o homem gravemente ferido, com grande quantidade de sangue espalhada pelo chão do local.

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Veja o vídeo:

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), responsável pelo atendimento da ocorrência, o homem fazia manutenção no sistema de ventilação instalado na cobertura do galpão quando despencou de uma altura aproximada de 8 metros. A corporação informou, ainda, que ele teria pisado em uma telha transparente, que não suportou o peso e cedeu.

Após ser resgatado, o trabalhador foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com suspeita de traumatismo craniano e hemorragia em uma das pernas.