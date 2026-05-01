Brasília Auto Indoor celebra 5ª edição neste final de semana

Pensado para todos os amantes de carros, o Brasília Auto Indoor chega à edição comemorativa de cinco anos. O evento ocorre desta sexta-feira (1/5) a domingo, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Consolidado como um dos maiores festivais automotivos do país, o encontro deve reunir mais de 40 mil visitantes em uma programação que integra entretenimento, inovação e cultura automotiva.

Ao longo dos três dias, o público poderá desfrutar de uma programação diversificada que inclui exposição de veículos clássicos certificados por entidades nacionais e internacionais, carros esportivos, modelos customizados e projetos exclusivos de diversas regiões do Brasil. O evento também contará com apresentações de drift, atrações culturais e musicais, além de experiências interativas e ativações voltadas ao universo automotivo.

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Outro destaque da programação é a participação de clubes automotivos de diferentes regiões do país, que trazem diversidade e identidade ao evento. O Exército Brasileiro também marca presença com exposições especiais de tanques, motocicletas e demonstrações, com intuito de ampliar a experiência do público.

Além das exposições, a edição deste ano também reúne importantes instituições do setor, como a Federação Brasileira de Veículos Antigos e a Fédération Internationale des Véhicules Anciens, o que reforça o reconhecimento técnico e a relevância internacional do evento.













Serviço:

5ª edição do "Brasília Auto Indoor"

Data: entre os dias 1º e 3 de maio

Horário: das 9h às 22h

Local: no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Quanto: Entrada gratuita.

Para mais informações acesso o site https://www.instagram.com/brasiliaautoindoor