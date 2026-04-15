Letícia Datena estreia programa sobre automobilismo na tevê aberta

Mais do que um programa voltado apenas para entusiastas de carros, o Webmotors TV aposta em uma abordagem ampla e contemporânea do universo automotivo. A atração traz conteúdos internacionais, boas histórias, curiosidades e bastidores do automobilismo — um segmento que vive um momento de crescente interesse global — aproximando o público de um universo que vai muito além das pistas.
No comando do programa, Letícia leva ao público uma leitura atual e acessível do setor, conectando informação, comportamento e experiência.
“Fiquei muito honrada com o convite da Webmotors, uma gigante e extremamente tradicional no meu setor, para apresentar um programa em rede nacional. Construir uma carreira com credibilidade não é fácil — leva tempo e não existem atalhos. Fico muito feliz em colher os frutos desse trabalho, poder inspirar outras mulheres e viver da minha paixão, que é a cobertura do automobilismo”, afirma.
Trajetória
Em seu décimo ano dedicada exclusivamente ao jornalismo de automobilismo, Letícia consolida uma trajetória marcada pela atuação dentro e fora das pistas, com cobertura in loco dos maiores campeonatos do mundo.
Atualmente, Letícia integra o time de apresentadores da Fórmula E, campeonato mundial da FIA pertencente ao grupo Liberty Media — o mesmo da Fórmula 1. No Brasil, é um dos principais rostos da Stock Car, onde atua como apresentadora oficial há mais de cinco anos.
O novo passo também dialoga com uma trajetória que tem raízes na televisão. Filha do apresentador José Luiz Datena, Letícia cresceu em um ambiente onde a comunicação sempre esteve presente. A influência familiar — que inclui sua mãe e irmãos também ligados à televisão — se traduz hoje em uma atuação própria, consolidada e alinhada aos novos formatos e linguagens do audiovisual.
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