Letícia Datena estreia programa sobre automobilismo na tevê aberta

Com uma agenda internacional cada vez mais intensa e presença constante nos principais palcos do automobilismo mundial, Letícia Datena vive um novo momento na carreira. Ela estreia, em rede nacional, como apresentadora, do Webmotors TV, exibido pelo SBT, aos domingos, pela manhã.



Mais do que um programa voltado apenas para entusiastas de carros, o Webmotors TV aposta em uma abordagem ampla e contemporânea do universo automotivo. A atração traz conteúdos internacionais, boas histórias, curiosidades e bastidores do automobilismo — um segmento que vive um momento de crescente interesse global — aproximando o público de um universo que vai muito além das pistas.

"Intimidei muitos homens", afirma a jornalista esportiva Letícia Datena

No comando do programa, Letícia leva ao público uma leitura atual e acessível do setor, conectando informação, comportamento e experiência.



“Fiquei muito honrada com o convite da Webmotors, uma gigante e extremamente tradicional no meu setor, para apresentar um programa em rede nacional. Construir uma carreira com credibilidade não é fácil — leva tempo e não existem atalhos. Fico muito feliz em colher os frutos desse trabalho, poder inspirar outras mulheres e viver da minha paixão, que é a cobertura do automobilismo”, afirma. No comando do programa, Letícia leva ao público uma leitura atual e acessível do setor, conectando informação, comportamento e experiência.“Fiquei muito honrada com o convite da Webmotors, uma gigante e extremamente tradicional no meu setor, para apresentar um programa em rede nacional. Construir uma carreira com credibilidade não é fácil — leva tempo e não existem atalhos. Fico muito feliz em colher os frutos desse trabalho, poder inspirar outras mulheres e viver da minha paixão, que é a cobertura do automobilismo”, afirma.

Trajetória

Em seu décimo ano dedicada exclusivamente ao jornalismo de automobilismo, Letícia consolida uma trajetória marcada pela atuação dentro e fora das pistas, com cobertura in loco dos maiores campeonatos do mundo.



Atualmente, Letícia integra o time de apresentadores da Fórmula E, campeonato mundial da FIA pertencente ao grupo Liberty Media — o mesmo da Fórmula 1. No Brasil, é um dos principais rostos da Stock Car, onde atua como apresentadora oficial há mais de cinco anos.



O novo passo também dialoga com uma trajetória que tem raízes na televisão. Filha do apresentador José Luiz Datena, Letícia cresceu em um ambiente onde a comunicação sempre esteve presente. A influência familiar — que inclui sua mãe e irmãos também ligados à televisão — se traduz hoje em uma atuação própria, consolidada e alinhada aos novos formatos e linguagens do audiovisual.