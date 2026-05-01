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Feira Raízes do Entorno reúne 30 expositoras no Buriti

Evento ocorre nos dias 5 e 6 de maio, das 8h às 16h, no anexo do Palácio do Buriti, com participação de produtoras de seis municípios da região e venda direta ao público

Evento ocorre nos dias 5 e 6 de maio - (crédito: Reprodução)
Evento ocorre nos dias 5 e 6 de maio - (crédito: Reprodução)

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEENT/DF) promove, nos dias 5 e 6 de maio, a terceira edição da Feira de Artesanato Raízes do Entorno, no anexo do Palácio do Buriti. A iniciativa reúne produtores culturais e empreendedores de municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), em programação vinculada ao Dia das Mães.

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A feira ocorre das 8h às 16h, na Ala Norte do edifício anexo, com participação de artesãos, artistas plásticos e produtores locais, que poderão comercializar diretamente seus produtos.

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Segundo a organização, 30 expositoras participam desta edição. Estão representados municípios como Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Águas Lindas e Cristalina.

O público encontrará itens como artesanato, biojoias, vestuário, plantas, semijoias, alimentos típicos e produtos de beleza. A programação inclui ainda exposição de pedras e cristais, trabalhos em crochê e obras de artistas plásticos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/05/2026 17:45
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