Coifa de restaurante no Sudoeste pega fogo, e prédio é evacuado; veja fotos

Um princípio de incêndio atingiu um restaurante na Quadra 301 do Sudoeste, na tarde desta sexta-feira (1º/5). Quatro lojas do prédio comercial precisaram ser evacuadas. Não houve feridos.

Os bombeiros foram acionados por volta de 13h20. Ao Correio, o dono do restaurante Esquina 301, Gilmar Lúcio, afirmou que o fogo atingiu a coifa. "Não houve danos estruturais na cozinha."

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Comerciantes que trabalhavam nas lojas do prédio precisaram deixar os estabelecimentos para a atuação dos bombeiros. O sistema de energia também foi desligado, mas deve ser religado ainda nesta sexta.

Outro caso

Em 21 de abril, um dos pontos mais conhecidos da cena gastronômica popular de Ceilândia, o food truck Dog do Cangaceiro, localizado na ADE P.sul, foi completamente destruído por um incêndio. O fogo começou na charbroiler, um equipamento profissional de grelhar a gás. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h57 e chegou após sete minutos para atender a ocorrência no Conjunto C. Segundo informações da corporação, quatro viaturas foram enviadas ao local. Ao chegarem, os militares encontraram o ônibus adaptado para o comércio de alimentos já tomado pelo fogo e com intensa fumaça. Uma pessoa precisou de atendimento pré-hospitalar e foi encaminhada a uma unidade de saúde.