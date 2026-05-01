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Incêndio

Coifa de restaurante no Sudoeste pega fogo, e prédio é evacuado; veja fotos

Quatro lojas do prédio comercial precisaram ser evacuadas. Não houve feridos

Prédio foi evacuado - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Prédio foi evacuado - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Um princípio de incêndio atingiu um restaurante na Quadra 301 do Sudoeste, na tarde desta sexta-feira (1º/5). Quatro lojas do prédio comercial precisaram ser evacuadas. Não houve feridos. 

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Os bombeiros foram acionados por volta de 13h20. Ao Correio, o dono do restaurante Esquina 301, Gilmar Lúcio, afirmou que o fogo atingiu a coifa. "Não houve danos estruturais na cozinha." 

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  • Bombeiros em atuação contra incêndio
    Bombeiros em atuação contra incêndio Minervino Junior/CB/D.A Press
  • Perícia irá apurar as causas
    Perícia irá apurar as causas Minervino Junior/CB/D.A Press
  • Incêndio ocorreu às 13h20
    Incêndio ocorreu às 13h20 Minervino Junior/CB/D.A Press
  • Não houve feridos
    Não houve feridos Minervino Junior/CB/D.A Press
  • Prédio foi evacuado
    Prédio foi evacuado Minervino Junior/CB/D.A Press
  • Incêndio atingiu a coifa do restaurante
    Incêndio atingiu a coifa do restaurante Minervino Junior/CB/D.A Press

Comerciantes que trabalhavam nas lojas do prédio precisaram deixar os estabelecimentos para a atuação dos bombeiros. O sistema de energia também foi desligado, mas deve ser religado ainda nesta sexta. 

Outro caso

Em 21 de abril, um dos pontos mais conhecidos da cena gastronômica popular de Ceilândia, o food truck Dog do Cangaceiro, localizado na ADE P.sul, foi completamente destruído por um incêndio. O fogo começou na charbroiler, um equipamento profissional de grelhar a gás. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h57 e chegou após sete minutos para atender a ocorrência no Conjunto C. Segundo informações da corporação, quatro viaturas foram enviadas ao local. Ao chegarem, os militares encontraram o ônibus adaptado para o comércio de alimentos já tomado pelo fogo e com intensa fumaça. Uma pessoa precisou de atendimento pré-hospitalar e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/05/2026 15:39 / atualizado em 01/05/2026 15:40
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