Plano Piloto concentra maior registro de furto de cabos no DF

Nos três primeiros meses deste ano, o prejuízo à Neoenergia — empresa geradora de energia na capital — por furto de cabos chegou a R$ 100 mil. Foram registradas 386 ocorrências e tentativas de furtos. Do total, 241 estão no Plano Piloto (Asas Sul e Norte).

No ano passado, a Neoenergia contabilizou 1.108 ocorrências entre furtos e tentativas, o equivalente a três casos por dia. As Asas Sul e Norte concentraram 602 registros e evidenciam a gravidade do problema. O montante perdido foi de R$ 717,8 mil em um ano.

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“O furto de cabos de energia é questão de segurança pública. Para auxiliar, a Neoenergia vem contribuindo com as ações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Reforçamos que o furto de cabos interfere diretamente na qualidade de energia, causando interrupção e oscilação para a população. Para a energia ser restabelecida executamos serviço de alta complexidade. Ressaltamos que fazemos rondas nas regiões mais afetadas para coibir esse tipo de crime”, ressaltou Hudson Thiago, gerente da Neoenergia Brasília.

Prisão



Na madrugada desta quinta-feira (30/4), a Polícia Militar prendeu um homem com 12 passagens criminais por furto de fios de cobre, em uma área de construção, na 710 Norte, área central de Brasília.

No momento da prisão, o homem carregava dois rolos de fiação que haviam sido retirados do local. Durante a abordagem, tentou fugir, mas caiu e acabou rendido. Na 5ª Delegacia de Polícia (área central), a polícia constatou a extensa ficha criminal do autor, que vai desde o descumprimento de medidas protetivas à violação de domicílios.

Pelo menos de julho de 2024 a 14 de janeiro deste ano, o homem figurava como autor em seis ocorrências por furto consumado e tentado. Em três, os objetos subtraídos eram fios de telefonia, energia ou de transmissão. Há, ainda, registro por invasão de domicílio no Lago Norte, difamação e porte de arma branca.