TRE promove mutirão para cadastro eleitoral neste fim de semana

O encerramento do cadastro eleitoral, para as Eleições 2026, será na próxima quarta-feira. A proximidade com a data-limite do prazo, levou o Tribunal Regional Eleitoral-DF a realizar mutirão de atendimento no final de semana. A professora Manuela Alves, de 21 anos, foi uma das que compareceu no sábado (2/5). Ela foi fazer a biometria digital e também obter o documento físico. "Tirei o título durante a pandemia, apenas pelo acesso eletrônico. Agora consegui pegar o título de papel", celebrou.

Neste domingo (3/5), das 8h às 18h, eleitores ainda poderão acessar serviços na Central de Atendimento ao Eleitor (SIG, Qd. 2, no edifício-sede do TRE) e nas unidades de Taguatinga Norte, Ceilândia Centro, Gama, Lago Sul e Sobradinho. Mais informações sobre atendimento, que deve ser agendado, estão em: www.tre-df.jus.br.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para estar apto à votação no primeiro turno, em 4 de outubro, interessados poderão tirar o título de eleitor, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral e ainda regularizar pendências na Justiça. Mais de 9 mil atendimentos foram feitos, nos últimos dois dias, neste caráter excepcional. Dos 2.537.599 de eleitores aptos ao voto no DF, 309.221 precisam regularizar a situação. No mutirão, serão atendidas solicitações como emissão do primeiro título, atualização de dados, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências.

Há quatro anos no DF, o médico oftalmologista Matheus Vieira Marques, 35 anos, compareceu ao atendimento, porque que, na última eleição, não conseguiu votar. "Vim fazer a biometria digital pendente, e transferi o título eleitoral para DF. Eu sempre voltava para Mato Grosso para votar e, quando não conseguia, fazia o voto em trânsito. É importante exercer nosso direito e papel, estando consciente das escolhas do futuro", ressalta. Pessoas alfabetizadas, entre 18 e 70 anos, têm obrigação ao voto. Para os entre 16 e 17 anos, analfabetos e maiores de 70 anos, o voto é facultativo.

Para emitir o título de eleitor, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente. Para homens que completam 19 anos no ano do alistamento é preciso comprovante de quitação do serviço militar. É importante ressaltar que pessoas com título cancelado ou irregular, além de inaptas ao voto, podem sofrer restrições legais, como impedimentos na emissão de passaporte ou de abertura de matrícula em instituições públicas.



