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Brasília reforça vacinação neste sábado (2/5)

Postos de saúde de Brasília funcionam neste sábado (2/5) com imunizantes do calendário regular, gripe e covid-19 para diferentes públicos

Campanha de vacinação - (crédito: Marcos Morelli/SMC)
Campanha de vacinação - (crédito: Marcos Morelli/SMC)

Neste sábado (2/5), a vacinação segue ativa no Distrito Federal, com atendimento em diversas regiões administrativas. A Secretaria de Saúde mantém a oferta de imunizantes para diferentes públicos, reforçando a importância da atualização da caderneta, especialmente para crianças, idosos e grupos prioritários.

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A campanha inclui vacinas do calendário de rotina, como hepatite, tríplice viral e HPV, além das doses contra a gripe (influenza), que seguem como foco nesta época do ano. A imunização contra a covid-19 também continua disponível para públicos específicos, conforme orientação das autoridades de saúde.

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Os postos de vacinação funcionam, em geral, em unidades básicas de saúde (UBSs), com horários que podem variar, mas que costumam se concentrar no período da manhã e início da tarde. Em algumas regiões, há ainda pontos extras montados para ampliar o acesso da população.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a adesão à vacinação é fundamental para evitar o aumento de doenças respiratórias e outras infecções imunopreveníveis, especialmente com a chegada de períodos mais secos e frios no DF.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação. No caso de crianças, a presença de um responsável é obrigatória. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar quais vacinas estão disponíveis no dia e garantir a proteção em dia.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 02/05/2026 14:03
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