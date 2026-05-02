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SALVAMENTO

Bombeiros realizam resgate aéreo de homem em cachoeira de Sobradinho

Vítima foi retirada com apoio de aeronave após queda em região de difícil acesso na Chapada Contagem, em Sobradinho

Vítima foi encaminhada a um hospital de referência consciente e orientada - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Vítima foi encaminhada a um hospital de referência consciente e orientada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após sofrer uma queda em uma cachoeira na tarde deste sábado (2/5), na região da Chapada Contagem, Chácara São José, em Sobradinho.

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A corporação foi acionada por volta das 15h40 e mobilizou uma operação que necessitou de uma aeronave de resgate, além de quatro viaturas, devido à dificuldade de acesso ao local. Ao chegarem, os militares constataram que a vítima estava em uma área de terreno acidentado, o que exigiu o uso de técnicas de salvamento em altura para realizar o resgate.

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Com o apoio da aeronave, as equipes conseguiram acessar e retirar o homem do local. Após o atendimento inicial, ele foi avaliado pelos socorristas, estando consciente, orientado e em estado estável. A vítima foi encaminhada a um hospital de referência. 

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja vídeo: 

 

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/05/2026 20:43 / atualizado em 02/05/2026 21:02
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