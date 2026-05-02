Bombeiros realizam resgate aéreo de homem em cachoeira de Sobradinho

Vítima foi encaminhada a um hospital de referência consciente e orientada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após sofrer uma queda em uma cachoeira na tarde deste sábado (2/5), na região da Chapada Contagem, Chácara São José, em Sobradinho.

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A corporação foi acionada por volta das 15h40 e mobilizou uma operação que necessitou de uma aeronave de resgate, além de quatro viaturas, devido à dificuldade de acesso ao local. Ao chegarem, os militares constataram que a vítima estava em uma área de terreno acidentado, o que exigiu o uso de técnicas de salvamento em altura para realizar o resgate.

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Com o apoio da aeronave, as equipes conseguiram acessar e retirar o homem do local. Após o atendimento inicial, ele foi avaliado pelos socorristas, estando consciente, orientado e em estado estável. A vítima foi encaminhada a um hospital de referência.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja vídeo: