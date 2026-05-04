Incêndio atinge terminal de carregamento de carros elétricos no Noroeste

DF tem a segunda maior frota do país, com mais de 50 mil carros elétricos registrados desde 2022 - (crédito: Beatriz Mascarenhas)

Um incêndio tomou conta de um terminal de carregamento de veículos elétricos na SQNW 309. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os moradores usaram o extintor e a situação estava controlada quando o socorro chegou. Uma mulher foi atendida pela Unidade de Resgate, mas não precisou de transporte ao hospital.

Devido à quantidade de fumaça, foi necessário realizar a ventilação do local. Ainda não se sabe o que levou ao incêndio, ocorrido por volta das 17h de domingo (3/5). De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o DF tem a segunda maior frota do país, com mais de 50 mil carros elétricos registrados desde 2022.

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O Corpo de Bombeiros orienta que os condomínios mantenham todos os sistemas de segurança contra incêndio já exigidos — como sinalização, extintores e rotas de fuga — e reforça a necessidade de que a instalação dos carregadores das baterias de íons de lítio siga rigorosamente normas técnicas.

A recomendação é de que os pontos de recarga sejam instalados por profissionais qualificados, respeitando a capacidade elétrica da edificação e, sempre que possível, em áreas abertas e ventiladas, o que facilita tanto a prevenção quanto a atuação em caso de incêndio.





Mais ocorrências

Também nesse domingo, outros dois incêndios demandam a ação dos bombeiros no DF. No Setor de Depósitos de Materiais de Construção, em Ceilândia, um galpão de paletes pegou fogo. Para o combate, os militares estabeleceram linhas de mangueira e conseguiram controlar o fogo rapidamente.

Já no Setor de Chácaras, na Candangolândia, materiais recicláveis pegaram fogo na área externa de uma residência, apresentando risco potencial devido à presença de botijões de gás nas proximidades. Três cômodos da casa também.

O morador, um idoso, foi resgatado pelos militares no interior da residência, consciente e orientado, e após avaliação dos socorristas, não teve indicação de transporte hospitalar. Nos dois casos, não houve demais vítimas.