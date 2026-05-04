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Incêndio atinge terminal de carregamento de carros elétricos no Noroeste

Moradores usaram o extintor e a situação foi rapidamente controlada. Uma mulher foi atendida pela Unidade de Resgate, mas não precisou de transporte ao hospital

DF tem a segunda maior frota do país, com mais de 50 mil carros elétricos registrados desde 2022 - (crédito: Beatriz Mascarenhas)
DF tem a segunda maior frota do país, com mais de 50 mil carros elétricos registrados desde 2022 - (crédito: Beatriz Mascarenhas)

Um incêndio tomou conta de um terminal de carregamento de veículos elétricos na SQNW 309. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os moradores usaram o extintor e a situação estava controlada quando o socorro chegou. Uma mulher foi atendida pela Unidade de Resgate, mas não precisou de transporte ao hospital.

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Devido à quantidade de fumaça, foi necessário realizar a ventilação do local. Ainda não se sabe o que levou ao incêndio, ocorrido por volta das 17h de domingo (3/5). De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o DF tem a segunda maior frota do país, com mais de 50 mil carros elétricos registrados desde 2022.

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O Corpo de Bombeiros orienta que os condomínios mantenham todos os sistemas de segurança contra incêndio já exigidos — como sinalização, extintores e rotas de fuga — e reforça a necessidade de que a instalação dos carregadores das baterias de íons de lítio siga rigorosamente normas técnicas.

A recomendação é de que os pontos de recarga sejam instalados por profissionais qualificados, respeitando a capacidade elétrica da edificação e, sempre que possível, em áreas abertas e ventiladas, o que facilita tanto a prevenção quanto a atuação em caso de incêndio.

  • Incêndio em galpão de paletes e pneus não deixou feridos em Ceilândia
    Incêndio em galpão de paletes e pneus não deixou feridos em Ceilândia Divulgação/CBMDF
  • Incêndio ocorrido em área externa de residência no Setor de Chácaras da Candangolândia foi controlado rapidamente
    Incêndio ocorrido em área externa de residência no Setor de Chácaras da Candangolândia foi controlado rapidamente Divulgação/CBMDF

Mais ocorrências

Também nesse domingo, outros dois incêndios demandam a ação dos bombeiros no DF. No Setor de Depósitos de Materiais de Construção, em Ceilândia, um galpão de paletes pegou fogo. Para o combate, os militares estabeleceram linhas de mangueira e conseguiram controlar o fogo rapidamente. 

Já no Setor de Chácaras, na Candangolândia, materiais recicláveis pegaram fogo na área externa de uma residência, apresentando risco potencial devido à presença de botijões de gás nas proximidades. Três cômodos da casa também.

O morador, um idoso, foi resgatado pelos militares no interior da residência, consciente e orientado, e após avaliação dos socorristas, não teve indicação de transporte hospitalar. Nos dois casos, não houve demais vítimas. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 04/05/2026 09:01
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